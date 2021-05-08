İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Hafta sonu 9 Mayıs 2021 Pazar açık noter var mı? 9 Mayıs 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? hakkında tüm yeni gelişmeleri 9 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:02
Hafta sonu 9 Mayıs 2021 Pazar açık noter var mı? 9 Mayıs 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Kadir gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
MASAK nedir? Mali Suçları Araştırma Kurulu görevleri nelerdir, neleri araştırıp inceler?
MASAK nedir? Mali Suçları Araştırma Kurulu görevleri nelerdir, neleri araştırıp inceler?
Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde neler yapardı, Kadir Gecesi'ni nasıl geçirirdi?
Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde neler yapardı, Kadir Gecesi'ni nasıl geçirirdi?
Hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri ne zaman? Zincir marketler ve bakkallar kaça kadar çalışıyor?
Hafta sonu marketlerin açılış-kapanış saatleri ne zaman? Zincir marketler ve bakkallar kaça kadar çalışıyor?
2021 Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Ramazan bayramı namazı kaçta, ne zaman?
2021 Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Ramazan bayramı namazı kaçta, ne zaman?
e Devlet Çalışma izin belgesi nasıl alınır?
e Devlet Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Popüler Haberler

Bim aktüel indirim kataloğu 8 Mayıs 2021 Cumartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 8 Mayıs 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
8 Mayıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Mayıs 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 8 Mayıs 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Hafta sonu 9 Mayıs 2021 Pazar açık noter var mı? 9 Mayıs 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Atv canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Engelli maaşı alanlara 1100 TL pandemi destek ödemesi yapılacak mı?
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
2021 yılı ehliyet affı gelecek mi? Ehliyet affında son durum ne?
Yemin dizisi Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci yer aldığı dizi ve film yapımları
Kırmızı Oda 37.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TV 8
9 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Mayıs Pazar at yarışı programı
Lens-Lille maçı Burak Yılmaz golleri izle
Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kırmızı Oda dizisi 36.bölüm tek parça, Youtube izle - TV 8 Kırmızı Oda canlı yayın izle
Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle! ATV Kardeşlerim 11. bölüm tek parça izle! Kardeşlerim son bölüm

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.