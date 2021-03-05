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Hafta sonu 6 Mart 2021 Cumartesi açık noter var mı? 6 Mart 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 6 Mart 2021 Cumartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 00:17
Hafta sonu 6 Mart 2021 Cumartesi açık noter var mı? 6 Mart 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:17
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Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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