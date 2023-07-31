Güzelliğine düşkün olanlar bu salı BİM'e akın edecek! Fiyatları gören şaka sanıyor

BİM, Ağustos ayına bakım ürünleri kampanyası ile giriş yapıyor! 1 Ağustos tarihli aktüel kataloğunda birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. BİM Aktüel ürünleri genellikle uygun fiyatlı olduğu için müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor ve ürünler hızla tükeniyor. 1 Ağustos'ta tüketicilerin beğenisine sunulacak olan ürünler ise oldukça merak ediliyor. BİM, haftalık olarak çeşitli ürünleri tüketicilere sunarak onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda büyük bir çaba gösteriyor. Detaylı bilgilere haberimizde yer veriyoruz. İşte detaylar...





BİM AĞUSTOS AYI BAAKIM ÜRÜNLERİ KAMPANYASI

Çeşitli market ürünlerinin fiyatlarını içeren bir liste bulunmaktadır. Bu listede Danone laktozsuz süt 19.75 TL, Torku 6’lı süt çeşitleri 34.50 TL, Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 135 TL, Sek taze peynir çeşitleri 19.50 TL, Barilla midye makarna 17.50 TL, Barilla deniz kabuğu makarna 17.50 TL ve diğer birçok ürünün fiyatları yer almaktadır. Aynı şekilde dekoratif ürünler, kıyafetler ve kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli ürünlerin fiyatları da listelenmiştir. İşte diğer ayrıntılar...





Çeşitli ürünlerin ve fiyatlarının yer aldığı bir liste sunulmuştur. Bu listede Danone laktozsuz süt 19.75 TL, Torku 6’lı süt çeşitleri 34.50 TL, Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 135 TL, Sek taze peynir çeşitleri 19.50 TL, Barilla midye makarna 17.50 TL, Barilla deniz kabuğu makarna 17.50 TL, Yayla haşlanmış börülce – maş fasulyesi – Meksika fasulyesi çeşitleri 12.50 TL, Yayla keten tohumu – maş fasulyesi – siyez bulgur çeşitleri 9 TL, Yayla greçka – siyah pirinç – börülce çeşitleri 12.50 TL, Heinz ketçap 44.50 TL, Heinz acı sos 28.50 TL, Heinz burger sos 28.50 TL, Heinz barbekü sos 28.50 TL.

Bu ürünlerin fiyatları oldukça çekici ve cazip olarak nitelendirilebilir. Müşteriler, bu fırsatları değerlendirmek isteyebilirler. Ancak, stokların sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, ürünleri edinmek isteyenlerin acele etmesi gerekmektedir. Bu fiyatlarla sunulan ürünler, müşterilere çeşitli seçenekler sunmaktadır. Ancak, her üründeki stok sınırlı olduğundan, almak isteyenlerin hızlı davranması önemlidir. Ürünlerin kalitesi ve fiyatları, müşterilerin ilgisini çekebilir ve ürünleri değerlendirmeye teşvik edebilir.