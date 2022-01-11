GSS prim borcu yapılandırması nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), ülkemizdeki birçok vatandaş için önem arz etmektedir. Önek olarak sağlık alanından faydalanmak için GSS’nin olması gerekiyor. Ancak GSS’nin devam edebilmesi için belirli sürelerde prim borçlarının ödenmesi gerekiyor ve bazen de bu primlerin ödenmesi sorun haline gelebiliyor. Prim borçlarının yapılandırılması ise insanların yüzünü güldürecek bir konu oldu.

Genel Sağlık Sigortası, 1 Ocak 2012 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. Maddesinin düzenlenmesiyle zorunlu hale getirilmişti. Buna göre Türkiye’de vatandaş olarak yaşayanlar sigorta kapsamına alındı. 18 yaşının üstünde olan her kişi GSS’ye kaydedilmektedir.

Sigortanın başlaması ile beraber belirli miktarlarda prim ödenmesi gerekiyor. Peki bu prim borçları nasıl yapılandırılıyor?

Kişiler primlerden kalan borcunu Yİ-ÜFE aracılığıyla peşin olarak öderse, hesaplanan tutarın yüzde 90’ı silinmektedir. Borcunu iki takside bölmeyi tercih edenler için ise yüzde 50 indirim uygulanmaktadır. Prim borçları Ziraat Bankası, Finansbank, Akbank, Halk Bankası gibi bankalara giderek ödemeleri gerçekleştirilebilir.

Prim borçlarının taksitlere bölünmesi de mümkündür. Buna göre prim borçlarını peşin olarak bir seferde ödeme imkanı bulunmayan insanlar borçlarını 6,9,12 ve 18 aylık taksitlere bölerek daha rahat ödeyebilmektedirler. Ancak borçların iki ayda bir ödenecek olması nedeniyle 18 ay taksit seçeneğini tercih eden kişilerin borçları 36 ay sonunda sona erecek.