Greft Saç ekimi ne kadar? Saç ekimi hesaplaması nasıl yapılır?

Birçok kişinin sıkıntısı olan kellik durumu kadın erkek demeden artık herkeste görülmeye başlandı. Genetik, dış etkenler gibi kaynaklardan oluşan saçlarda seyrelme durumu ilerleyen zamanlarda kelliğe yol açarken bu durum birçok kişi tarafından psikolojik sorunlara kadar yol açıyor. Gelişen teknoloji sayesinde saç köküne uygulanan işlemler ile saç ekimi gerçekleşiyor. Greft saç ekimi ise vücutta bulunan bir dokuyu başka bir bölgeye taşınmasıdır. Greft’in içerisinde saç ve doku bulunurken milyonlarca insan greft saç ekimi hakkında merak edilenleri araştırıyor.

Greft cerrahisi

Greft cerrahisinde, yapılan operasyonlar ile tamamlanır. Yani ense ve iki kulak arasındaki bölgeden saç alınır. Saçlar tek olarak gözükse de iki ve üç saç bulunmaktadır. Kök alınmasının ardından doku da alınır. Burada ki en büyük etken saç ekimi sırasında işlem görecek yerin büyüklüğüdür. Greft sayısı ile saç kökleri karışmaması gerekir. Buradaki önemli nokta greftin içerisinde bulunan saç kökleridir. Saçın kalitesi ise burada en büyük etkendir.

Dokular alınırken birçok farklı yöntemler kullanılır. FUT yöntemi ile daha büyük parçalar alınır. FUE yöntemi ile küçük parçalar alınmaktadır. Küçük ucu tercih eden kişilerde işlem gören bölge daha çabuk iyileşir. Farklı bir teknik ile alınan dokulara ise mikrogreft ismi verilir.

Dokuların alınması ardından saç derisi beklemeye alınır ve solüsyon ile saklanır. Greft bozulmaması gerekirken solüsyonlarda güvenli ortamda saklanması gerekir. Greft ve solüsyonlar ne kadar kaliteli olursa o kadar iyi sonuçlar alınır. Saç ekimi zor bir işlem değildir fakat uzun sürmektedir.

Saç ekimi sırasında başarılı sonuç alınması için en fazla 2 seans yeterlidir. Ayrıca tekniğe göte de bir seansta 1400 adet saç kökü ekilebilir.





Klasik operasyonda 2000-3000 doku ekimi yapılabilir. Fakat ameliyatsız FUE yöntemi kullanılırsa köklerin hepsi alınarak yerleşir. FUE yöntemi diğer yöntemlere göre uzun sürer.

Greft saç ekimi fiyatları ne kadar?

FUT yöntemi çok fazla tercih edilmez. Operasyonlara cerrahlar katılırken saç ekimleri biraz maliyetlidir. FUT fiyatları 1000 dolar civarındadır. Fiyatlar kış aylarında düşerken yapılacak operasyonda tek seansta 2000- 3000 adet kök ekimi gerçekleşir.

FUE saç ekimi ameliyatsız gerçekleşir. Plastik cerrahta çalışanlar greft başına 4-5 TL arasında ücret öder. Fakat firma kendi personelini çalıştırıyorsa 2 TL ücret alır. Saç ekim muayenesi için ücret talep edilmez. Bu yüzden belirlediğiniz kuruma giderek muayene olabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Normal bir saç derisinde 70 kök saç olması gerekir. Sağlıklı sonuç alınabilmesi için tek seans önerilmez.

Greft saç ekimi fiyat hesaplaması nasıl olur?

Saç kökü kontrol sonrası önek olarak 2000 grefte ihtiyaç varsa 4000-6000 bin arası değişen miktarda saç köküne ihtiyaç duyulur. İhtiyaç duyulan miktar sonrasında muayene edilir ve saç yoğunluğu ele alınır. Donör olarak alınacak yerler seyrek bulunuyor ise daha fazla grefte ihtiyaç duyulur.

Greft ekimi sırasında saç ekimi bölgesi önemlidir. Sadece ense bölgesinde saç bulunuyor ve diğer bölgeler açıksa 7000 greft gerekli olabilir.;





FUE tekniğine göre;

500 greft: 1000 TL

1000 greft: 2000 TL

1500 greft: 3000 TL

2000 greft: 4000 TL

2500 greft: 5000 TL

3000 greft: 6000 TL

3500 greft: 7000 TL

4000 greft: 8000 TL

5000 greft: 10.000 TL

5500 greft: 11.000 TL

6000 greft: 12.000 TL

7000 greft: 14.000 TL olacaktır.

Teknoloji sayesinde artan saç ekim merkezleri geliştirdiği hesaplama araçları da bulunmaktadır. Burada ekim yapılmasını istediğinizi bölgeyi seçerek ne kadar grefte ihtiyacınız olduğunu anlayabilirsiniz. 5000-6000 greft ekim süresi 6-7 saati bulmaktadır.

Önek olarak 3000 greft saç ekimi yapılmasına karar verildi ve başın yarısına kadar açık olan yerler için uygulanacak. Sonuç olarak 7000 tel saça ekim yapılacak. Bu da 6 bin TL civarı tutmaktadır. Verilen fiyatlar greft başına 2 TL’den hesaplanarak verilmektedir.





Başarılı sonuçların alınabilmesi için birden fazla seanslar gerekmektedir. Daha bilindik kaliteli klinikler tercih edilmeli. Sonuç olarak yaptırdığınız işlemler sonucunda eğer saçlarınızda herhangi bir değişiklik yoksa verdiğiniz para boşa gider. Saç ekimi sırasında tıraş edilir ve var olan saçlarda gider. İlden ile değişiklik gösteren saç ekim fiyatları uzman doktorlara göre de farklılık gösterir. Yurt dışında saç ekimi fiyatları daha pahalı olabilir. Çünkü 1 greft 1-2 euro tutmaktadır. Saç ekimi konusunda tek bir merkeze bağlı kalmak doğru bulunmamaktadır. Belirlediğiniz kliniklerden fiyat alınması ve doktorların araştırılması uygundur. Saç kökü ile greft kavramları farklıdır. Bu yazımızda saç ekiminde greft tekniğini araştırdık. Sizlerde greft saç ekimi yaptırmak istiyorsanız belirttiğimiz maddelere dikkat etmelisiniz.