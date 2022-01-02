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Görülmüştür filminin konusu nedir?

Türk sinemasının yeni filmlerinden olan Görülmüştür filmi birçok kişinin merak konusu oldu. Sinema severlerin aklında ise Görülmüştür filminin konusu nedir? sorusunu bulunuyor. İşte film hakkında merak edilenler…

02 Ocak 2022 Pazar 14:06
Görülmüştür filminin konusu nedir?
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Kısa filmlerle sinema dünyasında tanınmış olan Serhat Karaaslan, ilk uzun süreli filmini yayınladı. Daha önce Dondurma ve Bisiklet gibi kısa filmleri hayata geçiren Karaaslan genellikle siyasi ve kültürel anlamdaki gelişmeleri sinemaya taşıyan bir yönetmen olarak tanınıyor.

Görülmüştür adı verilen bu filmin konusu ise merak edilen sorulardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Peki Görülmüştür filminin konusu nedir?

Cezaevinde görevli olan Zakir, okuma komisyonunda yer alan bir personeldir. Gelen mektuplardaki siyasi terimleri gizleyen Zakir, cezaevinde yaşanan insan sorunların sansürlenmesinde ön plana çıkan aktörlerden birisi durumunda bulunuyor. Bunun yanında hayatta gördüğü şeyleri kağıda döken bir yazardır. Kocasının yaptıklarından habersiz bir şekilde ona bağlılığına devam eden Selma, kocasının gözlediği isimlerden birisi olacaktır.

IMDb’de 6,9 puan alan 2018 yapımı Görülmüştür filmi izleyenlerden tam puan aldı.


Son Güncelleme: 02.01.2022 14:06
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Anahtar Kelimeler:
GörülmüştürSerhat Karaaslan
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