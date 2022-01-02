Kısa filmlerle sinema dünyasında tanınmış olan Serhat Karaaslan, ilk uzun süreli filmini yayınladı. Daha önce Dondurma ve Bisiklet gibi kısa filmleri hayata geçiren Karaaslan genellikle siyasi ve kültürel anlamdaki gelişmeleri sinemaya taşıyan bir yönetmen olarak tanınıyor.

adı verilen bu filmin konusu ise merak edilen sorulardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Peki Görülmüştür filminin konusu nedir?

Cezaevinde görevli olan Zakir, okuma komisyonunda yer alan bir personeldir. Gelen mektuplardaki siyasi terimleri gizleyen Zakir, cezaevinde yaşanan insan sorunların sansürlenmesinde ön plana çıkan aktörlerden birisi durumunda bulunuyor. Bunun yanında hayatta gördüğü şeyleri kağıda döken bir yazardır. Kocasının yaptıklarından habersiz bir şekilde ona bağlılığına devam eden Selma, kocasının gözlediği isimlerden birisi olacaktır.

IMDb’de 6,9 puan alan 2018 yapımı Görülmüştür filmi izleyenlerden tam puan aldı.