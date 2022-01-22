Gittigidiyor ve bonus kart birlikteliğiyle yeni bir kampanya...

Belirlenen kampanyanın 16 – 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacağı bilinmektedir. Ayrıca harcamalarınızdan kazandığınızı miktarları anlaşmalı intenet sitelerinizde de kullanabilmeniz mümkün.

İhtiyaçlarınızı alırken www.gittigidiyor.com’dan veyahut akıllı telefon uygulamasından belirleyerek ödeme seçeneğiniz’i seçin ile yaparsanız aktif hale gelecektir. Ardından bir sayfa açık konuma gelecek burada Garanti BBVA kullanıcılığında sunduğunuz numaranız ya da T.C. Kimlik numaranızı alana doldurmalısınız. Ardından hemen telefonunuzaFlaş’tan açıklayıcı bir SMS gelecektir. Burayı açıp tıklayarak BonusFlaş Ödemeleri bölümünden işleminizi devam ettirebilirsiniz.

Kampanyaya nasıl katılabilmek için

Ürünlerinizi almadan önce “GITTIGIDIYOR” kelimelerini büyük harfle yazarak 3340’ a iletmelisiniz. Garanti bonus sahipleri bunu yaparken, Deniz Bonus sahipleriyse 3280’e, TEB Bonus sahipleriyse 4616’ya NG Bonus kullanıcıları 2205’e Altenatif bank Bonus sahipleriyse 4055’e, ICBC Turkey Bonus kullanıcılarıysa 05327524404’e mesaj yollamaları gerekiyor. Fibabanka Bonus kartları için her hangi bir katılım şartı yoktur.