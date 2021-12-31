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Girişimci kadınlara destek veren kurumlar nelerdir?

Ülkemizde, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara kurumlar tarafından destekler sağlanmaktadır. Girişimci kadınlara verilen destekler araştırılmaktadır. Girişimci kadınlara destek veren kurumlar nelerdir? Bu haberimizde girişimci kadınlara destek veren kurumları sizler için derledik. İşte girişimci kadınlara verilen destekler...

31 Aralık 2021 Cuma 21:23
Girişimci kadınlara destek veren kurumlar nelerdir?
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İş hayatında başarılı olmak ve iş hayatına atılmak isteyen kadınlara, ülkemizde devlet destekli maddi destek imkanı sunulur. Girişimci olmak isteyen kadınlar, verilen destekleri araştırmaktadır. Girişimci olmak isteyen kadınlara ne gibi destekler verilmektedir?

Girişimci kadınlara verilen destekler

Kadın girişimcilere kamu ve özel kurumlar tarafından hibe ve düşük faizli kredi desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda desteği sağlayan kurumlar şu şekildedir;

  • KOSGEB

    : KOSGEB tarafından hem kadınlara hem erkeklere destek sağlanmaktadır. İlk olarak KOSGEB’e başvuru yapılması gerekmektedir. İş yeri açmayı düşünen kadınlara 50 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanmaktadır. 50 bin TL ve 300 bin TL arasında düşük faizli kredi imkanı sağlamaktadır. KOSGEB’in verdiği hibeyi ve desteği alabilmek için yapacağınız işin planını iyi bir şekilde belgelemek gerekmektedir. girişimcilik belgesi ya da girişimcilik bölümüne denk bölümün okunmuş olması gerekiyor.

  • Bankalar

    : hem kamu bankaları hem de özel bankalar düşük faizli kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası’ndan Denizbank’a kadar birçok banka kadın girişimcilere destek sağlamaktadır.

KOSGEB kadın girişimciye destek başvurusu

KOSGEB’in resmi intenet sitesinden ‘’Girişimcilik Destek Programı Başvurusu’’ seçeneğinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz.  Bu destekten yararlanabilmek için gereken şartlar şu şekildedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaş ve üstü olmak

Girişimcilik bölümü mezunu ya da uygulamalı girişimcilik belgesine sahip olmak

Kadın Girişimciler Deneği

Bu denek,kadın girişimcilere destek sağlamaktadır. İş hayatına atılmak isteyen kadınlara destek vermektedir. Bu kapsamda kadınlara girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Bununla ilgili detayları  Kadın Girişimciler Deneği’nden öğrenebilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 31.12.2021 21:23
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