Gerçek doğum saati nasıl öğrenilir? Doğduğun hastaneden doğrum saati öğrenme işlemleri

Doğum saatimize nasıl ulaşırız? Hastanelerden nasıl doğum saati bilgisini alırız?

Doğum Saati Nasıl Öğrenilir?

Doğum saatimizi merak eder ve öğrenmek isteriz. Doğum saatini öğrenebilmek için, öncelikle doğduğunuz hastane bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Daha sonra o hastaneye gidip “Gelen Evrak” bölümüne giderek dilekçe vermeniz gerekiyor. Gelen evrak bölümünün konumu hastaneden hastaneye göre değişiklik gösterebilir. Genellikle ana binada bulunan başhekimlik bölümünde bulunur. Daha sonra buraya doğum saatinizi öğrenmek istediğinize dair dilekçe verip, isteğinize ulaşabilirsiniz. Annenizin kimlik bilgileri işlemler için lazım olduğundan annenizle birlikte gitmeniz faydalı olacaktır.

Hastaneden Doğum Saati Bilgisine Ulaşma

Hastaneden doğum saati bilgisine ulaşmak isteyenler gerekli dilekçeyi yazdıktan sonra hastanede bulunan arşiv bölümüne giderek dilekçeyi göstermelilerdir. Eğer ki doğum belgesini alacaksanız, belgeyi vereceğiniz kuruma ait bir belgeyi göstermeniz gerekmektedir. Belge lazım olmadan sadece doğumunuza ait bilgilere ulaşmak isterseniz de işiniz daha kolay olacaktır. Bu durumda arşiv bölümünde bulunan görevliye bilgileri neden istediğinizi söylerseniz size yardımcı olacaktır.

NOT: Defterde tutulan kayıtlar 1999 yılından öncesine aittir. Bu tarihten önce doğanlar, hastaneden kayıtların artık olmadığı bilgisine ulaşacaktır. Sadece doğum saatine ihtiyacınız varsa yine görevli kişi size yardım edecektir.

Doğum saatini öğrenmenin tek yolu hastaneler değildir. Bir diğer yolu da rektifikasyon yöntemidir.

Rektifikasyon Yöntemi ile Doğum Saati Öğrenme

Doğum saati genelde astroloji biliminde oldukça önemli bir konudur. Doğum haritası analizi yapmada doğum saatinin net olması önemlidir. Doğduğunuz saate göre bir dakika bile yükselenin ve doğum haritasının formunun değişmesini sağlamaktadır. Konu yalnızca yükselenle bitmiyor. Doğum haritasında yer alan evlerin konumu, hangi evi hangi burç yönetiyor gibi sorular oldukça önemli olduğu için doğum saatinin net bir şekilde bilinmesi gereklidir. Doğum saatinin yanlış bilinmesi hayatla alakalı durumlar, burç değişimi, yer alan evlerin yönetici gezegenlerinin değişmesine kadar pek çok şeyin geçerliliğini değiştirebilir. Bunun çözümü olarak kullanılan rektifikasyon yöntemi şu şekilde işlemektedir: İlk olarak danışan kişiden doğum saatini netleştirmek adına hayatında doğrudan etkili olan tam tarihli 5 ile 10 arasında olay istenir.

Öneğin; işe girilen tarih, alınan terfi veya istifa tarihi, evlilik tarihi, boşanma tarihi, hayatında önemli olan birinin vefat tarihi, ciddi bir hastalık tarihi veya hayatında dönüm noktası olmuş bir şeyin oluş tarihi gibi durumlar olabilir.

Danışan kişinin karakter yapısı, dış görünüşü ve anlatacağı önemli detaylar haritayı oluşturan astroloğa önemli bilgiler sağlamaktadır. Eğer elinizde saat aralığı ile ilgili bir bilgi varsa bu da yapılacak çalışma ile ilgili kademe atlatacak bir yol izlemede yardımcı olabilir. Aileden alınmış olan belirleyici zaman bilgileriyle yardımcı olunabilir. Öneğin, bana söylenene göre ben doğarken ezan okunmuş bilgisi. Bu bilgiyle doğum belgesindeki tarihinde ezanın ne zaman okunduğuna bakarak çalışmada ilerleme kaydedilebilir. Bu tarz belirleyici olabilecek bilgilere sahipseniz söylemenizde yarar vardır.

Verilen bilgileri topladıktan sonra astrolog, bilgisine göre çeşitli metotlar kullanarak çalışmada ilerleme kaydeder. Danışanın haritasındaki ay evresine göre doğumundan önceki dolunay/yeniay önem taşır. Doğum öncesi ayın derecesinin yöneticisine bakılarak haritada hangi gezegenlerin yükselen(asc) noktasına, hangisinin tepe noktasına(mc) yakın olduğu belirlenir. Bu yönteme “syzygy metodu” adı verilir. Bu metot yol gösterici olmakla birlikte her zaman kesin sonuca ulaştırmayabilir. Bundan dolayı rektifikasyon yapabilmek için sadece Syzygy yapmak yeterli değildir.

Verilen olaylar kullanılarak Solar Arc(güneş yayı) kullanılması, ya da eski ve önemli bir öngörü yöntemi olan birincil ilerletme ile kişinin verdiği olayları birleştirilmesi doğum saati bulunurken kullanılmalıdır. Orta noktalar kişinin verdiği bilgilerle birleştiğinde pek çok şey anlatabilir. Bu teknikler uzun ve karmaşık olmakla birlikte sonucu netleştirme konusunda kritik seviyede önem taşırlar.

Peki bu öğrendiğiniz bilgiler nelerdir? Astroloğunuzdan ne tür bilgiler öğreneceksiniz?

Görüşme gününe kadar astroloğunuz verdiğiniz bilgiler ışığında haritalarınız üzerinde çalışmış olacak ve sonucun %95’lik kısmına gelmiş olacaktır. Sizinle yüz yüze geldiğinde, verilen bilgiler doğrultusunda birlikte son kez haritanın üzerinden geçip gerçek/net olan doğum saatinizi öğrenmiş olacaksınız. Astroloğunuz doğum saatini söyledikten sonra bazı konular hakkında sizi bilgilendirecektir. Bu konular;

-Yükselen burcunuz nedir ve neden önem taşır?

-Sizin yükselen burcunuz sizi nasıl etkiler ve burç dereceniz nedir?

-Burçların yöneticilerinden yükselen burcun yöneticisi doğum haritanızda nerededir ve özellikle size bir etkisi var mıdır? Varsa nedir?

Gibi konulardaki sorulara cevap alabileceksiniz. Genel bir astrolog danışmanlığında daha ayrıntılı bilgilere yer verilir. Bunun yalnızca doğum saatini öğrenmek adına yapılan bir görüşme olduğunu unutmayınız. Görüşme esnasında astroloğunuza soracağınız hayatınız veya haritanızla ilgili sorulara, yanıt alamayacaksınızdır. Bunlar konu konu ayrı seanslarda bakıldığı için merak ettiğiniz sorularla ilgili bir başka randevu alabilirsiniz.