Gençlik ve Spor Bakanlığı dev personel alımını başlattı! Bu kadrolara binlerce personel alınacak

Son dakika olarak duyurulan haberde, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 4 bin 138 temizlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Bu alım fırsatıyla ilgilenenler için başvuru detayları ve bilgileri paylaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın temizlik personeli alımıyla ilgili ilanı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilan detaylarına ve başvuru şartlarına dikkat etmeli. Bu alım haberi, iş arayanlar için önemli bir kariyer fırsatı olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...





GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 4 BİN 138 TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI YAPIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bünyesine 4 bin 138 temizlik görevlisi alımı yapacak. Gelen son dakika açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, destek personeli kadrolarına bu sayıda personel alımı gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Bak, iş başvuru duyurusunda şunları dile getirdi: "Gençlerimiz ve sporcularımız için en üstün hizmeti sunma çabasını sürdürüyoruz. Bu amaçla Bakanlık olarak toplamda 11 bin 455 yeni personel alımını gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla gücümüzü daha da artıracağız. Şimdiden hayırlı olsun."

Bu alım duyurusu, iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere bünyesine personele ihtiyaç duyuyor. Temizlik görevlisi pozisyonu da bu ihtiyaçların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Açıklamada belirtilen toplam personel alımı sayısı, Bakanlığın hizmet kalitesini daha da yükseltmeyi amaçladığını gösteriyor. Gençlerin ve sporcuların en iyi hizmeti almasını sağlamak için yapılan bu alımlar, aynı zamanda istihdam fırsatları sunarak ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayabilir.





Bakan Bak'ın ifadeleriyle birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş gücünün güçlenmeye ve büyümeye devam edeceği anlaşılıyor. Bu da gelecekte daha etkili ve verimli hizmetlerin sunulacağına işaret ediyor. Bu alım duyurusu, iş arayanlar için umut vadeden bir haber olarak kabul ediliyor ve başvuru süreçleri yakından takip ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın temizlik görevlisi alımı için belirlediği başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7. alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinin son gününde 18 yaşını doldurmuş olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı istisna),

İlgili pozisyon için gerekli nitelikleri taşımak (yukarıdaki tabloda belirtilmiştir),

Kamu kurumunda görevden veya meslekten çıkarılmamış olmak,

Kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1. maddesinde belirtilen istisnalar dışında, sözleşmesi feshedilmiş olanların ayrılış tarihinden 1 yıl geçmiş olmak,

Sürekli sağlık sorununun bulunmaması,

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumun olmaması,

Arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

Bu şartlar doğrultusunda başvuruları değerlendirilecek olan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere adaylar arasından seçilecektir. Bu şartlar, bakanlığın verimli ve nitelikli bir ekibin oluşturulmasını hedeflediğini gösterirken, adayların bu kriterleri karşılayıp karşılamadığını dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Temizlik görevlisi alımı başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Başvurular Kariyer Kapısı platformu üzerinden e-devlet şifresi ile online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru sayfası aktif hale geldiğinde haberdar olmak için Finans7.com mobil uygulamasını ücretsiz indirerek bildirimleri takip edebilirsiniz.