Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da büyük sezon finali heyecanı yaşanıyor. 4 hafta devam edecek sezon finalinin birinci puanlaması yapıldı. Birinci kısımda çeyrek altına sahip olmak için uğraşan yarışmacılar kollarını sıvayarak mutfağa girdi.

Geçen hafta gelinlerden Seda, Esra, Yağnur ve Deniz yarışarak birinci olmaya çalışmış Cuma gününe gelindiğinde ise en düşük puanı alan Deniz yarışmadan ayrılmıştı. Yarışmaya devam eden 3 yarışmacıdan hepsi ise formatta yapılan değişiklik nedeniyle bu hafta yarışmada yer almadı. Yapılan değişiklik sonucunda yarışmacılar dört hafta süresince teker teker yarışmaya gelerek yarışacak.

Dört hafta boyunca devam edecek büyük sezon finali bugün başladı. Dört haftalık yarışma sonucunda en çok bilezik sahibi olan geline extradan bir ödül de verilecek.

Eskiden yarışan isimlerle değil en iyi yarışmacılar ile toplam dört hafta devam edecek büyük sezon finali hakkında sunucu Seda Sayan şu sözler ile finali açıkladı, “Sezon finalinde verilecek büyük ödüle tek bir kişi sahip olacak!”

Yarışmanın dört hafta sürecek büyük sezon finalinde yarışacak 4 gelinin kim olacağı merak edilirken, önceden ınstagram üzerinden yapılan oylamada en çok puan alan gelinlerin yarışacağı bilgisi verildi.

Yarışan gelinler yarışma boyunca yaptıkları totemlere çok inanarak, nasıl başlarlarsa öyle biteceğini düşünüp haftanın ilk gününden en yüksek puanı almaya çalıştılar. Yarışmacılar sezon finaline giden yoldaki birinci haftada olunması nedeni ile bugünkü bölümde,

. Çeyrek altın sahibi olmak,

. Birinci günden eleme potasından uzak olmak,

. Bilezik kazanmak adına ilk hamleyi yapmak,

. Rakipleri puanlamada ilk günden geride bırakmak,

. Haftaya altın kazanarak başlangıç yapmak,

. Toplam puan durumunda ilk sırada yer almak gibi avantajlara birinci bölümde kazanmak ve sezon finalinin sonuna kadar gitmek için yemeklerine daha çok özen gösterdiler.

Sunucu Seda Sayan, yarışmaya geçen hafta dahil olan gelin Deniz’in elinin lezzetini çok beğenmişti ancak sezon finali düzenlemesiyle yarışacak bütün gelinler yeni gelenler değil önceden yarışmış ve birçok kez bilezik sahibi olmuş tecrübe sahibi gelinler olacak. Bu yüzden de Sayan’ın bugün yarışmacılara verdiği puanlar her zamankinden çok daha fazla merak edildi.

Hafta başında gün 1. olarak çeyrek altın sahibi olan gelin hafta sonunda yapılacak elemeden kendini potadan bir nebze de olsa uzaklaştırırken, verilecek 5 altın bilezik sahibi olmaya da yaklaşacak.

Gelinim Mutfakta 7 Haziran Pazartesi Seda Sayan’ın verdiği puanlar

Seda: 2

Ayten: 4

Yağnur: 5

Aysun: 1

Kayınvalide Nilgün Hanımın puanları

Seda: 1

Ayten: 2

Yağnur (kendi gelini): 5

Aysun: 2

Kayınvalide Nurten Hanımın puanları

Seda: 1

Ayten: 2

Yağnur: 5

Aysun (kendi gelini): 3

Kayınvalide Neriman Hanımın puanları

Seda: 4

Ayten (kendi gelini): 5

Yağnur: 4

Aysun: 1

Kayınvalide Nagehan Hanımın puanları

Seda (kendi gelini): 5

Ayten: 1

Yağnur: 1

Aysun: 1

Gelinim Mutfakta 7 Haziran toplam puan durumu

Seda: 13

Ayten: 14

Yağnur: 20

Aysun: 8