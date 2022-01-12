İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu

Kanal D’nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta’da bugün yine kıran kırana bir mücadele izlendi. Mutfağa girerek hünerlerini sergileyen gelinler, en güzel yemeği yapıp yüksek puan almak için kolları sıvadı. Peki, Gelinim Mutfakta 7 Haziran Pazartesi birincisi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 7 Haziran Pazartesi puan tablosu…

12 Ocak 2022 Çarşamba 10:05
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu
Takip Et:

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da büyük sezon finali heyecanı yaşanıyor. 4 hafta devam edecek sezon finalinin birinci puanlaması yapıldı. Birinci kısımda çeyrek altına sahip olmak için uğraşan yarışmacılar kollarını sıvayarak mutfağa girdi.

Geçen hafta gelinlerden Seda, Esra, Yağnur ve Deniz yarışarak birinci olmaya çalışmış Cuma gününe gelindiğinde ise en düşük puanı alan Deniz yarışmadan ayrılmıştı. Yarışmaya devam eden 3 yarışmacıdan hepsi ise formatta yapılan değişiklik nedeniyle bu hafta yarışmada yer almadı. Yapılan değişiklik sonucunda yarışmacılar dört hafta süresince teker teker yarışmaya gelerek yarışacak.

Dört hafta boyunca devam edecek büyük sezon finali bugün başladı. Dört haftalık yarışma sonucunda en çok bilezik sahibi olan geline extradan bir ödül de verilecek.

Eskiden yarışan isimlerle değil en iyi yarışmacılar ile toplam dört hafta devam edecek büyük sezon finali hakkında sunucu Seda Sayan şu sözler ile finali açıkladı, “Sezon finalinde verilecek büyük ödüle tek bir kişi sahip olacak!”

Yarışmanın dört hafta sürecek büyük sezon finalinde yarışacak 4 gelinin kim olacağı merak edilirken, önceden ınstagram üzerinden yapılan oylamada en çok puan alan gelinlerin yarışacağı bilgisi verildi.

Yarışan gelinler yarışma boyunca yaptıkları totemlere çok inanarak, nasıl başlarlarsa öyle biteceğini düşünüp haftanın ilk gününden en yüksek puanı almaya çalıştılar. Yarışmacılar sezon finaline giden yoldaki birinci haftada olunması nedeni ile bugünkü bölümde,

. Çeyrek altın sahibi olmak,

. Birinci günden eleme potasından uzak olmak,

. Bilezik kazanmak adına ilk hamleyi yapmak,

. Rakipleri puanlamada ilk günden geride bırakmak,

. Haftaya altın kazanarak başlangıç yapmak,

. Toplam puan durumunda ilk sırada yer almak gibi avantajlara birinci bölümde kazanmak ve sezon finalinin sonuna kadar gitmek için yemeklerine daha çok özen gösterdiler.

Sunucu Seda Sayan, yarışmaya geçen hafta dahil olan gelin Deniz’in elinin lezzetini çok beğenmişti ancak sezon finali düzenlemesiyle yarışacak bütün gelinler yeni gelenler değil önceden yarışmış ve birçok kez bilezik sahibi olmuş tecrübe sahibi gelinler olacak. Bu yüzden de Sayan’ın bugün yarışmacılara verdiği puanlar her zamankinden çok daha fazla merak edildi.

Hafta başında gün 1. olarak çeyrek altın sahibi olan gelin hafta sonunda yapılacak elemeden kendini potadan bir nebze de olsa uzaklaştırırken, verilecek 5 altın bilezik sahibi olmaya da yaklaşacak.

Gelinim Mutfakta 7 Haziran Pazartesi Seda Sayan’ın verdiği puanlar

Seda: 2

Ayten: 4

Yağnur: 5

Aysun: 1

Kayınvalide Nilgün Hanımın puanları

Seda: 1

Ayten: 2

Yağnur (kendi gelini): 5

Aysun: 2

Kayınvalide Nurten Hanımın puanları

Seda: 1

Ayten: 2

Yağnur: 5

Aysun (kendi gelini): 3

Kayınvalide Neriman Hanımın puanları

Seda: 4

Ayten (kendi gelini): 5

Yağnur: 4

Aysun: 1

Kayınvalide Nagehan Hanımın puanları

Seda (kendi gelini): 5

Ayten: 1

Yağnur: 1

Aysun: 1

Gelinim Mutfakta 7 Haziran toplam puan durumu

Seda: 13

Ayten: 14

Yağnur: 20

Aysun: 8


Son Güncelleme: 12.01.2022 10:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta 7 Haziran Gün Birincisi KimGelinim Mutfakta 7 Haziran Puan Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bim'de cuma indirimli ürünler broşürü
Bim'de cuma indirimli ürünler broşürü
İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?
İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?
BİM aktüel kataloğunu yayınladı
BİM aktüel kataloğunu yayınladı
SGK 3 kodu ile işten çıkış yapanların hakları nelerdir?
SGK 3 kodu ile işten çıkış yapanların hakları nelerdir?
Bakan Pakdemirli: Müsilajdan etkilenen balıkçılara verilen destek arttırılacak
Bakan Pakdemirli: Müsilajdan etkilenen balıkçılara verilen destek arttırılacak
Uzman Çavuşlar ne kadar maaş almaktadır?
Uzman Çavuşlar ne kadar maaş almaktadır?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu
Aşkın Tarifi dizisindeki Gülendam kimdir?
Gelinim Mutfakta'nın büyük sezon finali başladı!
Zuhal Topal’la Sofrada Ceylan Özcan kimdir?
Bim'de cuma indirimli ürünler broşürü
İŞKUR Nihai Listesine nasıl bakılır?
Gelinim Mutfakta'da yarışan Aysun Kuşatan kimdir?
Zuhal Topal’la Sofrada’nın yeni yarışmacısı Elmas Eroğlu kimdir ?
KOSGEB beyannamesi doldurma ve güncelleme işlemi
Fitas şifresini unutanlar yeni şifreyi nasıl alıyor?
Netflix Mayısa ve Üç Savaşçı animasyon dizisi konusu nedir? Netflix'in yeni animasyon dizisi Mayısa ve Üç Savaşçı yayınlanmaya başladı
Kasa sorumlusu/şefi 2021 maaşı ne kadar? Kasa şefi maaşları ve iş ilanları
Grace Cinnet film konusu nedir? Grace Cinnet film yorumu
Kurban tatili 11 gün olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
12 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Ocak Çarşamba at yarışı programı
7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
Oyuncu Oya Alasya kimdir?
Nefes veren kredi paketi!
Zuhal Topal’la Sofrada'nın yarışmacıları kim? Kaç puan aldılar?
Kefil olan kişi vefat ederse ne olur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.