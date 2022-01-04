Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kampanyası Başlattı

1.5 yıldır corona virüs salgınıyla mücadele eden ülkemizde ekonomi, vatandaşlar için bir hayli kötü gidiyor. Birçok iş sahibi insan işsiz kaldı, evlerinde oturmak zorunda kaldı. Bu durum birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Bazı belediyeler, salgından etkilenen, zor durumda olan insanlara kendi bütçeleri doğrultusunda maddi yardım ve gıda yardımı yapmaya başlıyor. Bunun en güzel öneği ise Gaziantep Belediyesi oluyor.
Gaziantep valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni sürdürmüş olduğu yardım kampanyasına 1 aylık maaşını vererek katkıda bulunuyor.
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yardımda bulunanlar arasında yer alıyor. Tahmazoğlu, ihtiyacı olan yaklaşık 7 bin ailenin her birine bin TL para yardımı yapacağını duyuruyor. Yardımların devamının geleceğini de belirtiyor.