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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kampanyası Başlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla vatandaş, evlere kapandı. Salgınla birlikte birçok aile işsiz kaldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu konuda vatandaşlarına maddi yardım ve gıda yardımında bulunuyor. Konunun içeriğiyle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Ocak 2022 Salı 01:19
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kampanyası Başlattı
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1.5 yıldır corona virüs salgınıyla mücadele eden ülkemizde ekonomi, vatandaşlar için bir hayli kötü gidiyor. Birçok iş sahibi insan işsiz kaldı, evlerinde oturmak zorunda kaldı. Bu durum birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Bazı belediyeler, salgından etkilenen, zor durumda olan insanlara kendi bütçeleri doğrultusunda maddi yardım ve gıda yardımı yapmaya başlıyor. Bunun en güzel öneği ise Gaziantep Belediyesi oluyor. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, halkı için intenet üzerinden online olarak başvuru yapmaları halinde birçok kişiye maddi yarım ve gıda yardımı gibi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yardımlarda bulunacağını bildiriyor. Fatma Şahin'de bu çalışmada gönüllü yardımlaşmada yer alanlar arasında bulunuyor. Belediye ayrıca vatandaşlar için maske ve dezenfektan da dağıtıyor. Bu hususta belediye tam 20 binin üzerinde aileye yardımda bulundu. 

Gaziantep valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni sürdürmüş olduğu yardım kampanyasına 1 aylık maaşını vererek katkıda bulunuyor.

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yardımda bulunanlar arasında yer alıyor. Tahmazoğlu, ihtiyacı olan yaklaşık 7 bin ailenin her birine bin TL para yardımı yapacağını duyuruyor. Yardımların devamının geleceğini de belirtiyor.  


Son Güncelleme: 04.01.2022 01:19
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