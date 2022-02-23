G5 masajı ile bölgesel incelme mümkün!

Yaz ayları yaklaştığı için, kadınların düşmanı fazla kiloları bu aylarda vermek için daha çok çaba harcayanlar bu yöntemi son zamanlarda uygulattırıyorlar. Bölgesel olarak fazla kilolarından şikayetçi olanlar için altenatif bir seçenek sunuyor.

Vücudun istediğiniz bölgesine ritmik titreşimler yayarak masaj yapan alet aynı zamanda selülit tedavisi içinde kullanılmasıyla oldukça dikkat çeken bir yöntem olmayı başarmıştır. Kadınlar arasında sık yayılan bu yöntemlerin kalıcılığı önemli bir seçenektir.

Diğer masajlardan farklı bir teknikle uygulandığından son zamanların intenet dünyasında en çok aratılan yöntemi olmuştur. Biran önce kilo vermek isteyenlerin çalacağı ilk adres G5 masaj yapan yerler oluyor.

Bölgeye uygulanan ritmik titreşim, o bölgenin daha sıkılaşarak beden küçülmesini sağlıyor. Böylelikle hem sıkılaşarak vücudunuz toparlanıyor hemde bölgedeki çatlak damarlar, selülit bulunuyorsa tedavi ederek ortadan kaybolmasını sağlıyor.

Yaş ilerledikçe ve özellikle ayakta kalma süreniz gün boyu uzun ise kaslarda biriken laktik asit ve ödemsel birikimlerin atılmasına birebir yardımcıdır. Titreşimsel masajı sayesinde kan akışını hızlandırdığı doğrudur. Spazm hastalığı olarak bilinen hastalık içinde tercih edilen bir yoldur.

G5 masajıyla olumlu sonuçlar alınırken; üst bacak, kol, kalça ve sırtta istenmeyen yağların zamanla erimesini sağlar.

Bu yöntem giderek adını duyuyarak yaygınlık artırırken, akıllara 'Acaba canım acır mı?' sorusunu getiyor;

Yöntem tüm vücuda uygulabilir,

Önce uygulanacak bölgeye özel kremi sürülür,

Matrigen PPC kreminin yağ yakma özelliği vardır ve uygulacak tedaviyi hızla sonuçlandırır,

Titreşim yayılarak deri altındaki hücreler hareketlenir dolayısıyla dokular açılarak ilerler,

Kan dolaşımını artırıcı etkisi vardır,

Ciltte meydana gelen yarılmaları onararak vücutta ilerler,

Uygun görüldüğü taktirde iğneli lipoliz, soğuk lipoliz, vücut germe gibi değişik tekniklerle buna masaj uzmanınız karar verir,

30 dakika boyunca bu işlem istediğiniz bölgeye uygulanır,

Bölgesel olarak zaman farkları olabilir,

Seans olarak incelme durumunuza bakarak bir karara varılır,

3 ila 15 seans arası değişirken yine uygulayacak uzman ile birlikte incelme durumunuza yönelik karar alınır,

G5 işleminin yanı sıra yediğiniz içtiğiniz gıdalara da dikkat ederek bu yönteme destek vermiş ve daha hızlı kilo verimini sağlamış olursunuz,

Vücut farklılıkları ve kaslarla alakalı bir durum olduğundan 2-7 cm arası bir incelme görülür.

Yan etkileri yoktur. Sağlıklı beslenerek ve spor yaparak G5 tekniğiyle birlikte daha hızlı kilo vermenize yardımcı olur. Cildi yenilediği gibi sarkan bölgeleri de toparlama durumu söz konusudur.

Kişiye özel olarak uygulanacak programda uzmanla birlikte yaptığınız çizelge size yol gösterecektir.

Zayıflattırır,

Kan akışı hızlı olarak gerçekleşir,

Ödemlerin atılmasında yardımcı olur,

Dinçlik sağlar,

Daha sağlıklı oluşumu etkiler,

Toparlanma ve sıkılaşma dediğimiz kriter gerçekleşir,

Parlak ve sorunsuz bir cilt tipi ortaya çıkar,

Eklem ağrısı yaşayanlar için tedavi olur,

Yeni doğmuş bir bebek kadar cilde tazelik katar,

Selülit, damar çatlaklığı gibi görünümleri en aza indirir,

Stresinizi azaltır ve yorgunluğunuzu alır,

Ölü hücreleri yeniler.

Dediğimiz gibi G5 işlemiyle birlikte normal bir diyet, spor ve bol su içimiyle istediğiniz zaman kilolarınızdan kurtulmanın kolay yolu budur.

Ayakta kalma süresinin uzunluğu, stres, kahve, çikolata tüketiminin oldukça sık olması gibi nedenlerden ötürü oluşan çatlaklar, selülitler konusunda yüzde 90 etkilidir. Bu konuda selülite iyi gelecek yanları ise;

Kan akışını hızlandırır,

Selülitinizin boyutu, genişliğine göre kullanılacak cihazda da baş kısmı değişikliği yapılır etkili olması açısından,

Her vücuda ve tipe bölgeye rahatlıkla uygulatabilirsiniz,

İşlemin ardından normal masaj yolu da eklenmelidir vücut sıcaklığını korurken,

Arkasından uzmanınızın önereceği daha etkili işlemleri de yaptırabilirsiniz.

Süresi 20 ila 50 dakika arasında kişinin selülit durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Kadın ve erkek olmak üzere, bazı insanların vücudu gereği ne yaparlarsa yapsınlar kesinlikle göbek bölgesi gitmez. Bunun içinde etkili sonuç alabileceğiniz bir yöntem olarak bilinen G5 masaj tekniği ile 1 ila 3 ay içinde olumlu sonuç alındığı gözlemlenmiştir. Göbek eritme konusunda ise şunlara bakalım;

Uygulanacak işlemler arasında geniş zaman dilimleri olmalıdır 3 ay kadar gibi,

Düşük sıcaklık uygulanır ve başlığı daha ufaktır,

Vakumlu teknik uygulanarak sıkışlaşan yağ hücreleri oluşur,

Önce ısıtılıp ardından -10 dereceye kadar soğutulur o bölge,

Bir saat kadar sürebilir,

Bunun amacı yağ hücrelerinin o ölü alana girmesini sağlamaktır,

Böylelikle yağ hücreleri küçülerek ölür,

Sıcak ve soğuk arka arkaya uygulacağı için çabuk sonuç verir.

Böyle işlemler kozmetik dünyasına giriş yaptığı için herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ve işlerinizi aksatmadan yaptırabilmeniz mümkün. Diğer türlü cerrahi operasyonla işlem uzayabilir.

Yinede dikkat edilmesi gerekenler ise mutlaka bu işlemi yaptıracağınız yerin sağlık açısından uygun şartları taşımasına özen gösterin. Olması gereken daha sağlık açısından uygun yerlerdir. Güvenemeyenler için cerrahi işlemlerin yapıldığı yerlerde yapılması tavsiye edilir.

Yan etkilerine bakacak olursak;

Hassas ciltler için özellikle kızarıklık, dökütü meydana gelebilir,

Hafif acı ağrı hissedilebilir,

Açık tenlilerde morarma veya kararma görülebilir.

10 gün içinde geöecek olan bu durumlar için art arda işlem yaptırılmaması önerilir. Geçtikten sonra önlem alarak devam edebilirsiniz.

Bu işlemler anında etkisini görebileceğiniz kadar sihirli bir değnek değil. Mutlaka zamanla etkisi görebileceğiniz işlemlerdir. Dikkat edilmesi gerekenler ise bu işlemi yaptırıyorum, nasılsa zayıflayacağım diyerek kilo alımına devam etmemek lazım. Eğer işlemin işe yaradığını görmek ve etkisinin kısa sürede olmasını istiyorsanız destekli bir şekilde ilerlemeniz önerilir. Diyet, spor ve G5 işlemiyle birlikte alacağınız önlemler sayesinde kısa zamanda kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Dediğimiz gibi tek başına kısa sürede etkili olan bir işlem değildir. Dikkat etmek gerekiyor, yediklerinize içtiklerinize.

20-30 dk süren işlemlerin sizin bölge yapınıza göre 5-15 seans halinde de değişeceği söylenir. Bu program rutinine ayak uydurmak gerekiyor.

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Haftada iki gün olarak belirlenen seanslar, yapınıza göre 5-15 dakika arasıyla 20-30 dakika arasında değişebilir. Bazen ise 20-50 dakika arasında işlem yapılabilir. Seans öncesi ve sonrası bol su tüketimi desteklenmelidir. Kahve ve çikolataya ara verilmelidir.

Yapıldığı bölgeler;

Kalça,

Göbek,

Basen,

Üst ve alt bacak,

Kol,

Sırt gibi bölgelere uygulanabilir.

Kilo verdirme durumu, birçok diyet ve spor gibi aktivitelerle desteklendiğinde hızlıca etkisini göreceksiniz. Tek başına etkisi uzun soluklu dikkat etmekle görülecek bir işlemdir.

G5 işlemi şu kişilere yapılamaz;

Epilepsi hastaları,

Kanama bozukluğu yaşayanlara,

Hamile kadınlara,

Yüz felci yakın zamanda geçirmiş olanlara,

Sinir ve kas hastalığı bulunanlara,

Vücudunda enfeksiyon riski taşıyanlara,

Kalp pili olanlara,

G5 masaj tekniği kesinlikle uygulanmaz.

İşlemin ücreti ise, şehir, kullanılan cihaz, seans gibi durumlars göre değişiklik arz ederek farklı fiyatlar uygulanabilmektedir. Özellikle metrapol ve küçük şehirlerde fiyat farkları bariz hissedilir.

Seans başı en az 250 TL en çok 700 TL'ye kadar farklılık vardır.

Bu hizmeti veren kuruluşlarda ödemede kolaylık olması açısından paket seans hizmeti vermektedir.

Toplu seans ücreti yatırarak daha ekonomik anlamda bundan faydalanabilirsiniz.

Seans planlamaları sizin vücudunuza ve uzmanın vereceği plana göre değişiklik yaratır.

Dilerseniz bu işlemi yapan özel hastanelerde vardır, oralara da danışabilirsiniz bulunduğunuz şehirde.

Bu hizmeti yapan yerleri şehrinize göre araştırma yaparak bulabilirsiniz.