Fitremi ülkemdeki fakir vatandaşa vermesi için aileme gönderdim, bu caiz midir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ibadetlerini tam yerine getirmek isteyen vatandaşların aklına bazı sorular takılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruları yanıtlıyor. Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

2021'den 2022'ye kadar geçerli fitre rakamı 28 TL olarak belirlenmiştir. Bunu ister Ramazan başı, ister sonuna doğru verebilirsiniz. Nakit verebileceğiniz gibi gıda yardımı şeklinde de verebilirsiniz.

Kendinize ait fitreyi bulunduğunuz yerdeolan birine verebileceğiniz gibi tanıdığınız birileri yoksa bildiğiniz yerde ihtiyacı olan insanlara da gönderebilirsiniz. Fitre birinci dereceden yakın olanlara; eş, çocuk gibi verilmez.

Bulunduğunuz bölgede kimin ihtiyacı var bilmiyorsanız, bölgedeki bilir kişileri ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Ya da tanıdıklarınız aracılığıyla ihtiyacı olanlara ulaştırabilirsiniz.