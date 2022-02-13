İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Fıtır sadakasının hikmeti nedir? Fitre vermenin hikmeti nedir?

Fıtır sadakasının kime vaciptir? Fitre ne zaman verilir? Nisabı Nedir? Fıtır sadakasının hikmeti nedir?

13 Şubat 2022 Pazar 08:07
Fıtır sadakasının hikmeti nedir? Fitre vermenin hikmeti nedir?
Takip Et:

Fıtır sadakası her Müslümana vaciptir. Kendisinin veya ailesinin bayram günü ve gecesi yiyeceğinden bir ölçek veya daha fazlasına sahipse o kişi fitre vermelidir. Hem kendi hem de geçimiyle yükümlü olduğu her kişi için bir ölçü hurma, arpa, kuru üzüm, buğday veya peyniri fitre olarak vermelidir.

Fıtır sadakasının birçok hikmeti vardır:

Fitre bedenin zekatıdır çünkü Allah bu bedene bir yıl boyunca hayat sunmuştur. Allah o kişiyi hayatta kalma niyetiyle nimetlendirmiştir. Bu yüzden orucu farz olmayan küçük çocuk, mecnun veya kaza borcu olanlar için fitre ödenmelidir. Bu nedenle ticari köle için iki kere zekat verilir: Birisi kıymetinden dolayı ticaret malı zekatı, diğeri ise onun nefsi sebebiyle bedenin zekatıdır. Bu yüzden hür ya da köle,  azaları tam ile azaları noksan kişiler arasında bir fark yoktur, hepsi için bir ölçek fitre ödenmesi gerekmektedir.

Fitrenin bir diğer hikmeti ise Müslümanlardan zengin ile fakirin o gün eşit olmalarıdır. Hepsi ibadetlerini yerine getirir ve Allahın nimetleri ile sevinir. Bu nedenden dolayı Hz. Peygamber: “Onları bugün dilenmeye muhtaç etmeyin.” Şeklinde buyurur.

Bunun vakti ise bayramdan iki gün önce veya bayram günü ile sınırlıdır. Erken ödemek veya ertelemek caiz değildir.

Fitrenin en büyük hikmeti ise onun oruçluya Allah’ın bahşettiği oruç tutma nimetine karşı bir şükür olmasıdır. 

Fitrenin diğer bir hikmeti de bayram günü Müslümanların sevinçlerinin bununla tamamlanması ve orucun eksiklerinin giderilmesidir.



Son Güncelleme: 13.02.2022 08:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fıtır SadakasıFıtır Sadakasının önemiFitrenin Hikmeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası nedir?
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası nedir?
Oruçluyken herhangi bir olay sonrasında kan çıkması durumlarında oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Diyanetten açıklama
Oruçluyken herhangi bir olay sonrasında kan çıkması durumlarında oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Diyanetten açıklama
Oruçluyken vücuttan çıkan mezi orucu bozar mı?
Oruçluyken vücuttan çıkan mezi orucu bozar mı?
Ramazanda oruçluyken hacamat yapan ve yaptıranın orucu bozulur mu? Oruçluyken hacamat yaptırmanın oruca ne gibi bir etkisi vardır?
Ramazanda oruçluyken hacamat yapan ve yaptıranın orucu bozulur mu? Oruçluyken hacamat yaptırmanın oruca ne gibi bir etkisi vardır?
Burun kanaması orucu bozar mı? Kan vermek orucu bozar mı?
Burun kanaması orucu bozar mı? Kan vermek orucu bozar mı?
Sahurdan sonra bir kimse kusacağı sıra midesine geri yollar ve yutarsa orucu bozulur mu?
Sahurdan sonra bir kimse kusacağı sıra midesine geri yollar ve yutarsa orucu bozulur mu?

Popüler Haberler

Fıtır sadakasının hikmeti nedir? Fitre vermenin hikmeti nedir?
21 Bridges Film Konusu nedir? Filmin analizi filmin oyuncuları
Kredi çekemeyenlere 17.000 TL kredi imkanı doğdu
Bütün banka borçları tek bir kredide !
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası nedir?
Oruçluyken herhangi bir olay sonrasında kan çıkması durumlarında oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Diyanetten açıklama
Oruçluyken vücuttan çıkan mezi orucu bozar mı?
Bankadan Kimlikle 20.000 TL ile 100.000 TL Arasında kredi verilecek
Ramazanda oruçluyken hacamat yapan ve yaptıranın orucu bozulur mu? Oruçluyken hacamat yaptırmanın oruca ne gibi bir etkisi vardır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 13 Şubat 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
E-Devlet'ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?
Rüyada lamba görmek neye delalet eder?
Çipli kimlik kartıyla PTT ATM'lerinden nasıl para çekilir?
İBB Halk Süt için başvurular nasıl yapılır?
Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Ramazan ayında kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmakla yükümlü değildir ?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 13 Şubat 2022 Pazar
Pandemide para kazandıran en trend işler neler?
SGK işe girme ve işten ayrılma bildirgesi sorgulama
Furkan Kızılay kimdir?
Soul animasyon filminin konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.