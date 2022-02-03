Fıtır sadakası vacip midir, yoksa sünnet midir? Kimlere vacip olmaktadır?

Fıtır sadakası vacip mi yoksa sünnet mi?

Fıtır sadakası müslüman kişilere vacip sayılmaktadır. Bunun sebebi, peygamber efendimiz bu sadakayı kadına, erkeğe, küçüğe, büyüğe farz kılmıştır ve yiyecekten ya da hurmadan ya da arpadan veya kuru üzümden,peynirden bir ölçek olarak takdir etmiştir. Hz. Peygamber, fıtır sadakasının insanlar bayram namazına gitmeden önce verilmesini söylemiştir. Bu nebevi bir farizadır. Ramazan sonunda, oruç tutan kişinin boş ve çirkin sözlerinin günahından kurtulması ve yoksulların bayram günü başkalarına muhtaç olmayacak şekilde doyurulmaları için meşru kılınmıştır.