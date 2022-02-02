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Fıtır sadakası (Fitre) nedir?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber halkımızın vermekle yükümlü olduğu fıtır sadakası birçok kişi tarafından merak edildi. Kimlere sadaka verilmesi gerektiğini araştıran Müslüman alemi fıtır sadakasını merak ediyor. İşte fıtır sadakası, fitre sadakası hakkında detaylı bilgiler haberimizde

02 Şubat 2022 Çarşamba 00:19
Fıtır sadakası (Fitre) nedir?
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Müslüman alemi tarafından bilinen fitre, fıtır sadakasıdır. Peygamber efendimizin farz kıldığı sadakadır. Abdullah İbn Ömer Radıyallahu şöyle buyurmuştur: ‘Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem ramazanın fıtır sadakasını hurmadan bir ölçek veya arpadan bir ölçek olarak farz kılmıştır.’ Ramazan ayı ile beraber vermekle yükümlü olduğumuz fıtır sadakası bayrama ulaşmanın şükrü olarak yapılan ibadetimizdir.

Bunun yanı sıra söylenenlerin dışında verilen sadaka uygun değildir. Maddi açıdan para olarak, kıyafet, mutfak eşyası ile verilen sadaka yiyecekten daha da pahalı olsa bile fitre yani fıtır sadakası olmaya sahih değildir.



Son Güncelleme: 02.02.2022 00:19
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Anahtar Kelimeler:
FitreFıtırSadaka
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