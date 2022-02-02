Fıtır sadakası (Fitre) nedir?

Müslüman alemi tarafından bilinensıdır. Peygamber efendimizin farz kıldığı sadakadır. Abdullah İbn Ömer Radıyallahu şöyle buyurmuştur: ‘Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem ramazanın fıtır sadakasını hurmadan bir ölçek veya arpadan bir ölçek olarak farz kılmıştır.’ Ramazan ayı ile beraber vermekle yükümlü olduğumuz fıtır sadakası bayrama ulaşmanın şükrü olarak yapılan ibadetimizdir.

Bunun yanı sıra söylenenlerin dışında verilen sadaka uygun değildir. Maddi açıdan para olarak, kıyafet, mutfak eşyası ile verilen sadaka yiyecekten daha da pahalı olsa bile fitre yani fıtır sadakası olmaya sahih değildir.