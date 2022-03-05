Fitil kullanmak ya da lavman yaptırmak orucu etkiler?

11 ayın sultanı Ramazan ayına iki haftadan az bir süre kaldı. Bu süre zarfında ise ilaç kullananlar ve bazı sağlığa yönelik işlem yaptırmak zorunda olanlar ise oruçlarını neyin bozup neyin bozmadığını merak ederek arama motorlarından araştırarak bilgi edinmeye çalışmaktadır. Bu dönemde fitil kullanmak veya lavman yaptırmak zorunda kalanlar ise bu durumların orucu bozup bozmadığına yönelik meraklarını gidermek için detaylı bilgileri haberimizde derledik. İşte fitil kullanmak veya lavman yaptırmak zorunda kalan bireylerin orucunun bozulup bozulmadığına dair detaylar...
Fitil kullanmak orucu bozar mıı?
Lavman yaptırmak orucu bozar mı?
Lavman yaptırmanın iki seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan biri orucu bozarken, diğeri orucu bozmamaktadır. Kalın bağırsak su, glikoz ve bazı tuzların emilimini sağlar. Bu sebeple gıda içeren sıvıların oruç esnasında vücuda lavman sayesinde verilmesi veya kalın bağırsağa emilecek kadar su verilmesi orucu bozar. Ancak su bağırsaklara verildikten sonra hemen bir boşaltım sağlanır ve verilen su ile dışarı çıkar ise az bir emilim sağlandığı için oruç bozulmaz.