Fitil kullanmak ya da lavman yaptırmak orucu etkiler?

11 ayın sultanı Ramazan ayına iki haftadan az bir süre kaldı. Bu süre zarfında ise ilaç kullananlar ve bazı sağlığa yönelik işlem yaptırmak zorunda olanlar ise oruçlarını neyin bozup neyin bozmadığını merak ederek arama motorlarından araştırarak bilgi edinmeye çalışmaktadır. Bu dönemde fitil kullanmak veya lavman yaptırmak zorunda kalanlar ise bu durumların orucu bozup bozmadığına yönelik meraklarını gidermek için detaylı bilgileri haberimizde derledik. İşte fitil kullanmak veya lavman yaptırmak zorunda kalan bireylerin orucunun bozulup bozulmadığına dair detaylar...

Fitil kullanmak orucu bozar mıı?

Lavman yaptırmak orucu bozar mı?

Sindirim sistemi ağızdan başlar. Yemek borusundan devam ederek ince bağırsakta son bulur. Böylelikle sindirim ince bağırsakta tamamlanmış olur. Kadınlarda sindirim sistemi ile üreme organının dışı arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Bu sebeple kadınların bu bölgede kullandığı fitiller orucu bozmamaktadır. Ayrıca sindirim sistemine dahil olan makattan alınan fitiller de aynı şekilde orucu bozmamaktadır. Sebebi ise sindirim hem ince bağırsakta tamamlanmaktadır hem de fitil herhangi bir gıda takviyesi yapmamaktadır.

Lavman yaptırmanın iki seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan biri orucu bozarken, diğeri orucu bozmamaktadır. Kalın bağırsak su, glikoz ve bazı tuzların emilimini sağlar. Bu sebeple gıda içeren sıvıların oruç esnasında vücuda lavman sayesinde verilmesi veya kalın bağırsağa emilecek kadar su verilmesi orucu bozar. Ancak su bağırsaklara verildikten sonra hemen bir boşaltım sağlanır ve verilen su ile dışarı çıkar ise az bir emilim sağlandığı için oruç bozulmaz.