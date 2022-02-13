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Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası nedir?

İstanbul'da bulunan vakıf üniversitelerinden birisi olan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ni arayarak bazı sorular sormak, okul hakkında bilgi almak ya da derslere ilişkin problemini çözmek isteyen kişiler üniversitenin öğrenci işleri telefon numarasını merak etmektedir.

13 Şubat 2022 Pazar 04:04
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası nedir?
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Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde okuyan ve okulla ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nin öğrenci işlerinin telefon numarasını araştırmaktadır. Peki Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası nedir?

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası nedir?

Okulla alakalı okul puanı, bölümler hakkında bilgiler, problemler ve sorular için öğrenci hizmetleri aranmaktadır. Öğrenci işlerinin yoğunluk durumuna göre öğrenci işlerine bağlanma süresi değişiklik gösterebilmekle birlikte en kısa zamanda size dönüş yapacaklardır.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nin öğrenci işlerine 0212 521 81 00 numaralı telefonu arayarak ulaşmanız, soru, öneri ve şikayetlerinizi paylaşmanız mümkündür.



Son Güncelleme: 13.02.2022 04:04
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FsmÜniversitesi
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