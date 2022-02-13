Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde okuyan ve okulla ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nin öğrenci işlerinin telefon numarasını araştırmaktadır. Peki Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası nedir?
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrenci işleri telefon numarası nedir?
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nin öğrenci işlerine 0212 521 81 00 numaralı telefonu arayarak ulaşmanız, soru, öneri ve şikayetlerinizi paylaşmanız mümkündür.
Son Güncelleme: 13.02.2022 04:04