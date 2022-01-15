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Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Sözcüsünün yaptığı açıklamaları değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığı ile bağdaştırmanın suçluluk psikolojisinin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, uluslararası toplum ve vicdan sahibi olanlara, İsrail'in yaptığı işgal ve masumlara yönelik saldırılara ses çıkarma çağrısı yapmayı sürdürdüklerini vurguladı. İşte Fahrettin Altun’un açıklamaları…

15 Ocak 2022 Cumartesi 17:25
Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Sözcüsünün yaptığı açıklamaları değerlendirdi
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Altun, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtlığı söyleme sahip olduğu" yönündeki asılsız ifadesine tepkide bulundu. Son zamanlarda Filistinlilere yönelik saldırıların bu kadar artması ve ABD'nin de açıkça İsrail'e destek vermesini yalış bulan Altun, bu hareketlerinin oldukça vahim bir durum olduğunun altını çizerek ABD'nin bu tutumunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.

"Son derece dehşet verici bir durum"

ABD'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Filistinlilere uygulamış olduğu şiddete ilişkin sözlerine dair açıklamasını "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Altun, şunların altını çizdi:

"Çocukların öldürülmesini kınayacak cesareti ve edebi olmayanların kimseye ders verecek ahlaki bir duruşu yoktur. Cesur ve sözünü sakınmayan liderimizi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak mücadelesini lekelemeye çalışmak son derece dehşet verici bir durum. Bu aslında dünyanın dikkatini, İsrail'in işlediği insanlık suçlarından başka bir yöne çevirmek amacıyla yapılmış korkak bir açıklama. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece, ABD yönetiminin de İsrail'in artan işgalinde ve apartheid rejiminde suç ortağı olduğuna dikkat çekmiştir ve buna devam edecektir. ABD'nin İsrail'e askeri destek vermeye devam etmesi ve BM Güvenlik Konseyinin anlamlı bir adım atmasını engellemesi de bunun önekleridir. Ne zaman haklı bir eleştiri yapılsa, İsrail de müttefikleri de dikkatleri uyguladıkları işgal, şiddet, apartheid rejimi ve insanlık suçlarından dağıtmak için 'Yahudi karşıtlığı' diye bas bas bağırmaya başlıyor. Bu artık çok bıktırsa ve bayatlasa da bizi, zalimlere zalim demekten alıkoymayacak."

"Yanlış aksettirilmesini kesinlikle reddediyoruz"

Mevcut Amerikan yönetiminin sessiz kalmasının, suç ortaklığı ve hatta "meşru müdafaa" kisvesinin altında İsrail'in hareketlerini teşvikte bulunmasının savunulur bir tarafının olmadığını belirten Altun, şu açıklamalara yer verdi:

"Liderimiz Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla bağdaştırmaya çalışmak da suçluluk psikolojisinin açık bir göstergesidir. Uluslararası topluma ve vicdan sahiplerine, İsrail'in işgaline ve masum sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkma çağrıları yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. İsrail'e karşı çıkma cesareti olmayanlar, asıl şiddetin kışkırtıcılarıdır. Apartheid bir rejimin, işgal ettiği topraklarda masum insanlara zulmetmesine olanak sağlamak ve sonra da dönüp bu zulme karşı çıkanları suçlamak ikiyüzlülüğün dik alasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinin yanlış aksettirilmesi girişimlerini kesinlikle reddediyoruz. Müslümanları öldürmekten keyif aldığını söyleyen bir İsrail Başbakanı hakkında konuşmak Yahudi karşıtlığı değildir, bazı İsrailli liderlerin nasıl bir zihniyete sahip olduğunun talihsiz gerçeğidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme karşı çıkarken, İslamofobi ve yabancı düşmanlığının yanı sıra Yahudi karşıtlığına da sürekli karşı çıkmıştır. Filistin'in yanındayız. Adaletin yanındayız. İnsanlığın yanındayız."

 

 


Son Güncelleme: 15.01.2022 17:25
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Anahtar Kelimeler:
FahrettinAltunİsrailABDFilistinErdoğan
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