İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...

Evde maske paketleme işi nedir,nasıl başvurulur?

Tüm dünyada Koronavirüs salgını devam etmektedir. Salgından korunmak için maske kullanılmaktadır.Şirketler, maske paketleme işinin yoğunluğundan dolayı evlerde maske paketleme imkanını sunmaktadır. Vatandaşlar,evde maske paketleme işinin nasıl olduğunu araştırmaktadır. Evde maske paketleme işine nasıl başvurulmaktadır? Bu haberimizde evde maske paketleme işiyle ilgili detayları sizler için derledik. İşte evde maske paketleme işi...

23 Ocak 2022 Pazar 15:08
Evde maske paketleme işi nedir,nasıl başvurulur?
Takip Et:

Pandemiden dolayı insanlarda maske kullanımı arttı. Maskenin çeşitleri bulunmaktadır. Maskeler;

3M 9312 ventilli maske

3M 1826 cerrahi maske

N95 koruyucu maske olarak çeşitlenmektedir.

Evde maske paketleme

Pandemiden dolayı maske kullanım oranlarının artmasından dolayı iş verenler, evde maske paketlemeye olanak vermektedir. Evde maske paketleme işlemleri hijyenik koşullarda yapılması gerekmektedir. Hijyen konusuna çok fazla dikkat edilmektedir. Evde maske paketlemenin avantajları ;

  • Asgari ücretten daha fazla kazanma şansı
  • Herhangi bir ulaşım masrafı olmadan maske paketleme işlemleri
  • Yapılan işe göre para ödenmesi
  • Birkaç kişi toplanarak kısa sürede çok fazla ürün paketleyebilir
  • Evde paketleme işlemleri sayrsinde ev hanımları da para kazanma olanaklarına sahip olacak
  • Fabrikadaki işlemlerden daha pratik olacak .

Evde maske paketleme iş ilanları

Firmalar, yoğun iş temposu ve ekstra paketleme için evde maske paketleme işleri sunmaktadır. Bu iş ilanlarına İŞKUR, SAHİBİNDEN VE KARİYER sitelerinden ulaşabilirsiniz.

El hızına güveniyorsanız, günde 4-5 saat çalışarak haftalık 700 TL kazanma olağınız vardır.

İŞKUR üzerinden başvurulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx

 


Son Güncelleme: 23.01.2022 15:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Evde Maske PaketlemeEvde Maske Paketleme Işine Nasıl Başvurulur?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arefe gününde çekilmesi gereken tespihler nelerdir?
Arefe gününde çekilmesi gereken tespihler nelerdir?
Emeklilere müjdeli haber! 10 maddelik talepler listesi meclise sunuldu!
Emeklilere müjdeli haber! 10 maddelik talepler listesi meclise sunuldu!
Arefe gününde edilmesi gereken dualar Arefe gününde yapılan dualar kabul olur mu?
Arefe gününde edilmesi gereken dualar Arefe gününde yapılan dualar kabul olur mu?
Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunmalıdır?
Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunmalıdır?
Arefe günü hangi dualar okunur?
Arefe günü hangi dualar okunur?
İşyerine Belediye ruhsat vermezse itiraz mevzuatı. Ruhsat için gerekli belgeler
İşyerine Belediye ruhsat vermezse itiraz mevzuatı. Ruhsat için gerekli belgeler

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Evde maske paketleme işi nedir,nasıl başvurulur?
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalıdır?
Arefe gününde nasıl ibadet edilmeli? Arefe günü yapılması gerekenler nelerdir ?
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
Fatma dizisi Deniz Hamzaoğlu kim? Nerelidir? Rol aldığı projeler hangileri?
24 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Netflix Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisi konusu nedir?
Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?
TJK 23 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı ne kadar? 2021 yılı satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı
Durgun Su filminin konusu nedir? Durgun Su filminin oyuncuları kimler?
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı maaşı ne kadardır? En yüksek, en düşük maaşlar ve iş ilanları
Keşke 30 Olsam filminin konusu nedir?
Rüyada et görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmenin anlamı
Kargo firmaları bayilik veriyor mu? Kargo bayiliği açmak için gereken şartlar
İmanın şartlarından kitaplara iman ne anlama gelir?
Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Emeklilere bankalardan müjdeli haber! Kimlik kartı ile başvuru yapan emeklilere 25.000 TL kredi verilecek!
Olgun Orkun giyim üzerine bayilik veriyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.