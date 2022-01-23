Evde maske paketleme işi nedir,nasıl başvurulur?

Pandemiden dolayı insanlarda maske kullanımı arttı. Maskenin çeşitleri bulunmaktadır. Maskeler;
3M 9312 ventilli maske
3M 1826 cerrahi maske
N95 koruyucu maske olarak çeşitlenmektedir.
Evde maske paketleme
- Asgari ücretten daha fazla kazanma şansı
- Herhangi bir ulaşım masrafı olmadan maske paketleme işlemleri
- Yapılan işe göre para ödenmesi
- Birkaç kişi toplanarak kısa sürede çok fazla ürün paketleyebilir
- Evde paketleme işlemleri sayrsinde ev hanımları da para kazanma olanaklarına sahip olacak
- Fabrikadaki işlemlerden daha pratik olacak .
Evde maske paketleme iş ilanları
Firmalar, yoğun iş temposu ve ekstra paketleme için evde maske paketleme işleri sunmaktadır. Bu iş ilanlarına İŞKUR, SAHİBİNDEN VE KARİYER sitelerinden ulaşabilirsiniz.
El hızına güveniyorsanız, günde 4-5 saat çalışarak haftalık 700 TL kazanma olağınız vardır.
İŞKUR üzerinden başvurulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx
Son Güncelleme: 23.01.2022 15:08