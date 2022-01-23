Evde maske paketleme işi nedir,nasıl başvurulur?

Pandemiden dolayı insanlarda maske kullanımı arttı. Maskenin çeşitleri bulunmaktadır. Maskeler;

3M 9312 ventilli maske

3M 1826 cerrahi maske

N95 koruyucu maske olarak çeşitlenmektedir.

Evde maske paketleme

Asgari ücretten daha fazla kazanma şansı

Herhangi bir ulaşım masrafı olmadan maske paketleme işlemleri

Yapılan işe göre para ödenmesi

Birkaç kişi toplanarak kısa sürede çok fazla ürün paketleyebilir

Evde paketleme işlemleri sayrsinde ev hanımları da para kazanma olanaklarına sahip olacak

Fabrikadaki işlemlerden daha pratik olacak .

Evde maske paketleme iş ilanları

Pandemiden dolayı maske kullanım oranlarının artmasından dolayı iş verenler, evde maske paketlemeye olanak vermektedir. Evde maske paketleme işlemleri hijyenik koşullarda yapılması gerekmektedir. Hijyen konusuna çok fazla dikkat edilmektedir. Evde maske paketlemenin avantajları ;

Firmalar, yoğun iş temposu ve ekstra paketleme için evde maske paketleme işleri sunmaktadır. Bu iş ilanlarına İŞKUR, SAHİBİNDEN VE KARİYER sitelerinden ulaşabilirsiniz.

El hızına güveniyorsanız, günde 4-5 saat çalışarak haftalık 700 TL kazanma olağınız vardır.

İŞKUR üzerinden başvurulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx