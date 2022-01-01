Evde Ek İş Yaparak Para Kazanma İmkanı

Yaşanan pandemi sürecinde evden çalışma işleri de artmaya başlamıştır. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için bir fırsat kapısı. Evden çalışarak ek bir gelire sahip olabilirsiniz. Evden çalışma denildiğinde akıllarda belirli işler oluşmakta. Özelliklede evde paketleme işi yaparak ev ekonomisine katkıda bulunanlar söylenebilir.

Eğer sizde ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyorsanız evde paketleme yaparak ya da benzer iş modellerine başvurabilirsiniz. Haftalık 500 ila 1000 TL arası ek gelir sağlayan işleri sizler için derledik;

Nikah Şekeri Paketleme

Düğün sezonu açılmışken, en çok rağbet gören işlerden biride nikah şekeri paketleme işidir. Düğün sezonları yaklaştıkça artan bu işle yüksek gelirler elde edebilirsiniz. Evde nikah şekeri paketleyip, ek gelir sağlamak istiyorsanız nikah şekeri imalatı yapan firmalara başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra evinize kadar getirilecek işleri gösterilen şekilde yaparak haftalık en az 500 TL kazanabilirsiniz. Nikah şekeri paketleme işini ister tek başınıza yapabilir, isterseniz de arkadaşlarınız ile ya da yakınlarınız ile ekip kurarak daha çok kazanç sağlayabilirsiniz.

Tel Toka Paketleme

Evde yapabileceğiniz bir diğer iş modeli ise tel toka paketleme işidir. Tel toka paketleme işi oldukça basit ve yüksek gelir sağlayan bir iştir. Yapımı kolay olan bu işte haftalık 500 TL ve üzeri kazanç sağlayabilirsiniz. Evinize kadar getirilen ürünleri gösterilen şekillerde poşetleyip daha sonra kutulara yerleştireceksiniz.

Yaptığınız bu kutulama işlemini üzerinden yaptığınız iş kadar ücret alacaksınız. İş başvurusu için ise sosyal medya hesaplarını kullanabilir veya iş ilanı veren sitelerden evlere iş veren firmaları bularak başvuru yapabilirsiniz. Oldukça basit olan bu işi televizyon izlerken bile rahatlıkla yapabilirisiniz.

Yemek Yaparak Para Kazanma

Son dönemlerde evde yemek yaparak para kazanma oldukça ünlendi. Herkes tarafından tutulan bu olay, özellikle iş yerleri ev yemekleri yapan kişilerle anlaşarak öğle yemeklerini bu şekilde talep etmektedirler. Eğer yemek yapmayı seviyor ve harika yemekler yaptığınızı düşünüyorsanız, bu işi keyifle yapabilir ve kazanç elde edebilirsiniz.

Bu tarz işlere genel olarak iş ilanları vere sitelerinde sıkça rastlanmaktadır. Yapacağınız bu iş ile birlikte size bütün malzemeler verilir. Ücretleri günlük ya da haftalık olarak verilecek olan bu iş modelinde en az 500 TL ve üzerinde para kazanabilirsiniz. Bahsettiğimiz tüm bu iş modellerinin dışında evde kürdan paketleme, evde kına paketleme, evde bayram şekeri paketleme işi gibi birçok iş modeline iş ilanları siteleri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

