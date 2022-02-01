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Evde doğal saç bakım nasıl yapılmaktadır? Evde yapılan 10 saç bakım kürleri

İnsanlar saçlarının parlak ve canlı olmasını istemektedir. Özellikle kadınlar, saçlarının bakımlı olmasını ve canlı durmasını istemektedir. Saçlarınıza özel evde doğal maskeler yapabilirsiniz. Evde saçlara doğal maske nasıl yapılmaktadır. Bu haberimizde evde yapılan 10 saç bakım kürlerini sizler için derledik. İşte evde yapılan doğal saç bakım kürleri...

01 Şubat 2022 Salı 05:26
Evde doğal saç bakım nasıl yapılmaktadır? Evde yapılan 10 saç bakım kürleri
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Saç bakımı tüm insanları ilgilendiren bir konudur. Saç bakım uzmanları ve kuaförler de saç bakımı ile ilgilenmektedir. Bu tip yerlerde saç bakımı yaptırmak masraflı olabilir. Bundan dolayı çoğu kişi evde saç bakımı yapmayı tercih eder. Evde yapılacak doğal saç bakım kürleri şu şekildedir;

  • Avokado canlandırıcı saç bakım kürü

1 adet avokado

1 yemek kaşığı bal

Bir kasenin içerisinde avokadoyu püre haline getirin. Püre haline geldikten sonra balı ilave edin. Karışımı saçlara iyice yedirin ve bir süre bekleyin. Bekledikten sonra saçlarınızı şampuanla yıkayıp durulayabilirsiniz. Saçlarınız bu kürle yenilenecektir. Saçlarınız bu kürün sayesinde eski sağlığına kavuşabilir.

  • Ardıç yağı maskesi

3 tatlı kaşığı ardıç yağı

1 yemek kaşığı biberiye yağı

1 çay kaşığı ısırgan otu yağı

Yağları kap içerisinde karıştırınız. Kaynayan tencerenin içine boşaltın. Kaynadıktan sonra faza suyu süzünüz. Saçlara masaj yaparak uygulayınız. Uyguladıktan sonra saçlarınızı bone ile kapatın ve yarım saat bekleyin. Saç ,yağı emdikten sonra saçınızı şampuanla yıkayabilirsiniz. Bu maske ile saç dökülmenizi engelleyebilirsiniz. Ayrıca saçınız eski sağlığına da kavuşur.

  • Yumurtalı saç kürü

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı badem yağı

Tüm malzemeleri bir kap içerisinde karıştırın. Hazırladığınız kürü saçlara masaj yaparak yedirin. Saça uyguladıktan sonra bone ile saçlarınızı kapatın ve 45 dakika bekleyin. Süre dolduktan sonra şampuanla saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu kür, saçların daha canlı ve parlak görünmesini sağlamaktadır.

  • Zeytinyağı kürü

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

Zeyitnyağı ve yumurtayı bir kasede karıştırın. Karışımı saçlarınıza iyice yedirin. Bone ile saçlarınızı sarın ve 45 dakika bekleyin. Süre dolduktan sonra ılık su ve şampuanla saçlarınızı yağdan arındırın. Bu kür, saçlarınızı daha sağlıklı hale getirecektir.

  • Portakal kürü

1 adet portakal

1 yemek kaşığı bal

Birkaç damla sandal ağacı yağı

Portakalın suyunu sıkarak bir kaba koyunuz. İçine bal ve sandal ağacı yağını koyunuz. Karışımı saçlara masaj yaparak yediriniz. 30 dakika bekledikten sonra ılık su ve şampuanla saçlarınızı yıkayınız. Bu kür, kış bakımı sağlamaktadır.

  • Aloe Vera kürü

1 tatlı kaşığı Aloe Vera jeli

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı gliserin

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Karışımı saçlarınıza yedirin. Saçlarınıza uyguladıktan sonra bone ile saçlarınızı kapatıp 30 dakika boyunca bekleyin. Süre dolduktan sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu kür, saçların yıpranması engeller ve saçların eski sağlığına kavuşmasını sağlar.

  • Badem yağı kürü

Badem yağı

Avucunuzun içerisine istediğiniz miktarda yağı alın. Saçlarınıza masaj yaparak yağı iyice yedirin. 20 dakikanın ardından saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

  • Ballı çilekli hindistan cevizi kürü

1 yemek kaşığı bal

4 adet çilek

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

Çilekleri püre haline getirin. Tüm malzemeleri bir kap içerisinde karıştırın. Karışımı saç diplerinden ucuna kadar uygulayın. Bone takıp 30 dakika bekleyin. Süre dolduktan sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu kür, saç yıpranmalarını engellemektedir.

  • Sarımsak ve zeytinyağı kürü

3 - 4 diş sarımsak

1 – 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sarımsakları döverek kıvamlı hale getirin. Zeytinyağı ile dövdüğünüz sarımsakları karıştırın. Karışımı saç dökülmelerinin olduğu yere sürün ve bir süre bekleyin. Bir sürenin ardından saçlarınızı şampuanla yıkayın. Bu kür, seyrek saçları olan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Saçların çoğalmasını ve hacim kazanmasını sağlar.

  •  Limonlu saç bakım kürü

1 fincan limon suyu

İsteğe bağlı olarak su veya bir miktar elma sirkesi

Tüm malzemeleri bir kasenin içerisinde karıştırın. Karışımı yaptıktan sonra saçlarınıza masaj yaparak iyice yedirin. Saçlarınız karışımı iyice emdikten sonra saçınıza bone takın. Yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı ılık su ve şampuanla yıkayabilirsiniz. Bu kür, saçları çabuk yağlanan ve kirlenen kişiler tarafından kullanılmaktadır. Saçların korunması ve yıpranması engellemektedir. Saçların çabuk kirlenmesi ve yağlanmasını engellemektedir.

 



Son Güncelleme: 01.02.2022 05:26
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