İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...

Ev sahibi nasıl olunur? Kira öderken ev sahibi olunabilir mi?

Kirada oturarak yaşamını devam ettiren vatandaşlar kendi evlerinde oturmak için birikim yaparken kişiler kira öderken ev sahibi olunabilir mi sorusunu merak ediyor. Ev sahibi nasıl olunur, konut kredisi ve vade seçenekleri hakkında merak edilenler haberimizde

28 Ocak 2022 Cuma 18:24
Ev sahibi nasıl olunur? Kira öderken ev sahibi olunabilir mi?
Takip Et:

Günümüzde konut kredisi çeken vatandaşlar yüklü miktarların altında kalırken birçok vatandaş kendi evine çıkmak istiyor. Konut kredisi bu anlamda avantajlı olurken insanlar kira öder gibi ev sahibi olmak istiyor. Bu anlamda kira ödemelerini olduğundan biraz daha ödeyerek aslında ev sahibi olabilirsiniz. Fakat ülkemizde kira fiyatlarına bakıldığında ev sahibi olmak mümkün olmayabilir.  Burada dikkat edilmesi gereken husus almak istediğiniz ev için bankanın belirleyeceği toplam tutarın yüzde 20’sini karşılayabilmesi gerekmektedir. Peşinat durumu veya bankaların konut kredisi için müşterisine sunduğu şartlar bulunmaktadır. Bu şartların en başında gelen ise müşterinin kredi notudur. Şartları sağlayan kişiler eğer ortalama gelirin de üstündeyse bankalar ile anlaşabilir ve kefil ile konut kredisi alabilir.

Kira öder gibi ev sahibi olmak için, bankaların bir diğer şartı ise evlerinin ipotek etmesidir. Bu sayede ev borcu bitene kadar ev bankaya ait oluyor. Konut kredisi ödenmesi durumunda banka kredi ile aldığınız evi geri size veriyor. Konut kredisi vade seçeneklerinde her bankaya göre değişiklik göstermektedir. Bu anlamda 10 veya 30 yıl arasında vade değişikliği yapan bankalarda bulunmaktadır. Bankaların sunmuş olduğu vade oranları, müşterinin gelir durumuna göre belirlenir.

Kira sürecinde vatandaşlar ilk olarak kredi şartlarına göre evler araştırılması uygundur. Kredi başvuruları eğer sık sık yapılırsa kredi notu otomatik olarak düşmektedir. Almak istediğiniz eve kredi çıkıp çıkmayacağını araştırırsanız bu süreçte kredi notunuzda eksiye düşmez. Yüksek miktarda fazla faiz ödemek zorunda kalmamak için daha kısa bir vade imkânı seçmelisiniz. En uygun koşulları değerlendirdikten sonra sizlerde ev sahibi olabilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.01.2022 18:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KiraKonut KredisiBankaEv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?
Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?
02162340093 Numarası ne için arıyor? Bu numara kime ait?
02162340093 Numarası ne için arıyor? Bu numara kime ait?
03125242360 numarası kime ait? Neden arıyor?
03125242360 numarası kime ait? Neden arıyor?
E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi nasıl alınır?
E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Popüler Haberler

Ev sahibi nasıl olunur? Kira öderken ev sahibi olunabilir mi?
Reglinin düzensiz olması ne demektir? Regl düzensizliği nasıl tedavi edilmektedir?
Plakadan araç sahibini öğrenmek mümkün müdür? E-Devlet sorgulama işlemi
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları
İş Bankası bireysel emeklilik iptal işlemi nasıl yapılır ?
29 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Ocak Cumartesi at yarışı programı
Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?
Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu
TJK 28 Ocak 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Kusursuz Öğrenci filminin analizi ve detaylar
Ciro kaybı desteğinin süreci uzatıldı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş son başvuru tarihini açıkladı
İŞKUR İşbaşı eğitim programı için gereken şartlar nelerdir?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Hepsiburada beklenen indirim günleri başlıyor!
SGK kaçtan kaça kadar çalışıyor? SGK'nın tatil günleri ne zaman?
Burçin Abdullah Kim? Üvey baba dizisi Lamia..
Get The Goat filminin konusu nedir?
Hafta sonu 29 Ocak 2022 Cumartesi açık noter var mı? 29 Ocak 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Kimlikle gelir belgesiz 61.000 TL kredi imkanı! İşte gelir belgesiz 61.000 TL kredi başvuru şartları!
Kusursuz dizisinin oyuncu kadrosu
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.