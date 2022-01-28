Ev sahibi nasıl olunur? Kira öderken ev sahibi olunabilir mi?

Günümüzde konut kredisi çeken vatandaşlar yüklü miktarların altında kalırken birçok vatandaş kendi evine çıkmak istiyor. Konut kredisi bu anlamda avantajlı olurken insanlar kira öder gibi ev sahibi olmak istiyor. Bu anlamda kira ödemelerini olduğundan biraz daha ödeyerek aslında ev sahibi olabilirsiniz. Fakat ülkemizde kira fiyatlarına bakıldığında ev sahibi olmak mümkün olmayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus almak istediğiniz ev için bankanın belirleyeceği toplam tutarın yüzde 20’sini karşılayabilmesi gerekmektedir. Peşinat durumu veya bankaların konut kredisi için müşterisine sunduğu şartlar bulunmaktadır. Bu şartların en başında gelen ise müşterinin kredi notudur. Şartları sağlayan kişiler eğer ortalama gelirin de üstündeyse bankalar ile anlaşabilir ve kefil ile konut kredisi alabilir.

Kira öder gibi ev sahibi olmak için, bankaların bir diğer şartı ise evlerinin ipotek etmesidir. Bu sayede ev borcu bitene kadar ev bankaya ait oluyor. Konut kredisi ödenmesi durumunda banka kredi ile aldığınız evi geri size veriyor. Konut kredisi vade seçeneklerinde her bankaya göre değişiklik göstermektedir. Bu anlamda 10 veya 30 yıl arasında vade değişikliği yapan bankalarda bulunmaktadır. Bankaların sunmuş olduğu vade oranları, müşterinin gelir durumuna göre belirlenir.

Kira sürecinde vatandaşlar ilk olarak kredi şartlarına göre evler araştırılması uygundur. Kredi başvuruları eğer sık sık yapılırsa kredi notu otomatik olarak düşmektedir. Almak istediğiniz eve kredi çıkıp çıkmayacağını araştırırsanız bu süreçte kredi notunuzda eksiye düşmez. Yüksek miktarda fazla faiz ödemek zorunda kalmamak için daha kısa bir vade imkânı seçmelisiniz. En uygun koşulları değerlendirdikten sonra sizlerde ev sahibi olabilirsiniz.