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Eşini plastik kelepçeyle öldüren adam kendini polise ihbar etti!

İstanbul’da tartışma yaşadığı eşini plastik kelepçe ile öldüren bir adam polisi arayarak cinayet işlediğini ihbar etti.

18 Ocak 2022 Salı 12:24
Eşini plastik kelepçeyle öldüren adam kendini polise ihbar etti!
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinden bir kadın cinayeti haberi geldi. İlçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek isimli bir kişi 47 yaşındaki eşi Hanpaşa Özbek ile tartışmaya başladı.

Tartışmanı büyümesi üzerine İsmail Özbek, plastik kelepçeyle eşini boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan adam, cinayet işlediğini itiraf etti ve 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın' dedi. Aldıkları bu ihbar üzerine ise polis ekipleri harekete geçerek belirtilen adrese gitti.

Binanın kapısını açan İsmail Özbek, polis tarafından gözaltına alınırken, evde yapılan incelemeler sonrası Hanpaşa Özbek'in cenazesi ambulansa alınarak otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Eşini öldürmekten şüpheli olarak ifade veren İsmail Özbek'in verdiği ifadede eşiyle maddi anlaşmazlıklar yüzünden tartıştığını ve öfkesine sahip çıkamayınca da eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Eşini öldürdüğü suç aletini ise çöp konteynerine attığını itiraf eden zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 


Son Güncelleme: 18.01.2022 12:24
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAtaşehirKadın CinayetiPlastik Kelepçeİsmail Özbek
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