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Esenler'de 18 yaşından küçük 5 çocuk cinayet işledi!

İstanbul Esenler'de geçtiğimi hafta 18 yaşından küçük oldukları belirlenen 5 çocuk Afganistan uyruklu Muhammet Zahir'e saldırdıktan sonra onu kalbinden bıçakladılar. Yaşanan cinayet sonrası ise 5 çocuk polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

02 Ocak 2022 Pazar 14:40
Esenler'de 18 yaşından küçük 5 çocuk cinayet işledi!
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Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 18 yaşından küçük oldukları belirlenen 5 çocuğun saldırısına uğrayan Afganistan uyruklu Muhammet Zahir'in kalbinden 9 kez bıçaklandı. İlçeye bağlı Salıpazarı'nda meydana gelen olay sonrası 5 çocuğun gasp ettiği ve daha sonra da bıçaklayarak kaçtığı Afgan Zahir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Afgan Zahir, hayatını kaybederken, kimlikleri tespit edilen 5 çocuk ise polis tarafından yakalandıktan sonra önce ifadeleri alındı ve daha sonra da savcılığa gönderildi. Savcılıkta ifadelerine başvurulan çocuklar silahlı yapma ve kasten adam öldürme suçlamalarından tutuklanmaları talebi ile nöbetçi hakimliğe sevkleri sağlandı.

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen ceza duruşmasında maktulü 9 kez bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen 16 yaşındaki çocuk, kimseyi öldürmediğini ce suçun kendisine atıldığını mahkemeye beyan etse de mahkeme heyeti, 16 yaşındaki çocuk ile diğer 4 çocuğu aynı suçlarda tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


Son Güncelleme: 02.01.2022 14:40
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Anahtar Kelimeler:
Esenler5 çocukCinayet
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