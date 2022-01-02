Esenler'de 18 yaşından küçük 5 çocuk cinayet işledi!

Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 18 yaşından küçük oldukları belirlenen 5 çocuğun saldırısına uğrayan Afganistan uyruklu Muhammet Zahir'in kalbinden 9 kez bıçaklandı. İlçeye bağlı Salıpazarı'nda meydana gelen olay sonrası 5 çocuğun gasp ettiği ve daha sonra da bıçaklayarak kaçtığı Afgan Zahir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen ceza duruşmasında maktulü 9 kez bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen 16 yaşındaki çocuk, kimseyi öldürmediğini ce suçun kendisine atıldığını mahkemeye beyan etse de mahkeme heyeti, 16 yaşındaki çocuk ile diğer 4 çocuğu aynı suçlarda tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.