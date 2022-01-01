Erken emeklilik nasıl olunur?

Sigortalı çalışan ve çalışma hayatı devam eden kişiler, erken emeklilik hayali kurmaktadır. Belirli koşullar yerine getirildiğinde sigortalı kişiler erken emeklilik imkanından yararlanabilmektedir. Erken emeklilik şartları nelerdir?

Sgk emeklilik şartları

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Ssk, Bağ-Kur ve sandıklar ile diğer tüm sigorta branşları birleştirilmiş ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu çıkarılmıştır. Kanun yürürlüğe girmeden önce her sigorta branşının şartları ayrı ayrı hesaplanıyordu. Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı ve kefil olacak kişilerin emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:Bağkur'da emekli maaşı erkekler 60 yaşına, kadınlar 58 yaşına gelince 9000 prim günü olmak şartıyla ödeniyor. Erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı aranmaktadır.1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk defa SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar için gereken prim gün sayısı 7.200 gündür. Yaş şartı erkekler için 60, kadınlar için 58 yaştır.

Bu koşulları belirtilen prim gün sayısı 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlanması halinde geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra tamamlanırsa her iki sene için emeklilik yaşına 1 yaş eklenmektedir.

Erken emeklilik

Erken emekli olmanın iki yolu vardır. Birincisi malulen emeklilik, diğeri ise vergi indirimli diğer adı olarak engelli emeklilik. Bu iki emeklilik türü için yaş şartı yoktur. Engelli veya maluliyet oranına göre, hak sahibi kişilere her ay gerekli prim günleri ve sigorta süresi ödenir.

Malulen emeklilik şartının şartı, sigortaya ilk kez başvurmak, bağlantı tarihinden itibaren en az 10 yıl geçmiş olmak ve bu 10 yıl içinde en az 1.800 gün prim ödemesi olmak. Ayrıca, sosyal güvenlik kurumunun sağlık kurulu, işgücü devir oranını en az %60 olarak belirlemelidir. Kanser hastaları, koşulların %60'ını aramazlar. Teşhis konulursa doğrudan maaş bağlanır.

Maluliyet ödeneğinden (engelli olarak da bilinir) emekli olunması durumunda, en az %40 veya daha fazla rapor gerekir. İlk sigortaya başvurmadan önce geri ödeme oranı en az %60 ve üzeri olan malul olanlar, 3960 gün 15 yıl sigortalı olarak emekli olurlar. Maluliyet oranı %40 ve üzerinde olanlar için sigortalılık süresi 18 yıl 4680 gün emeklilik, %50 ile %59 arası olanlar için sigortalılık süresi 16 yıl 4320 gün erken emekliliktir.

İlk prim ödeme tarihinden sonra 10 yıllık sigortalılık süresini ve 1800 günlük %60 iş gücü kaybını tamamlarsanız emekli olursunuz.

Doğuştan gelen hastalıklarda emekli olduğunuzda 3960 gün boyunca işgücünüzün %60'ını ve 15 yıllık sigortalılığı kaybedersiniz.

%40-49 arasında maluliyet varsa, 4680 gün ve 18 yıl sigortalılık şartları,

%50-59 arasında bir rapor varsa 16 yıllık sigortalılık süresini ve 4320 günü tamamladıktan sonra emekli olursunuz.