İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Ocak 2022 Engelli kimlik kartı başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Gündemde halen yer almaya devam eden Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Engelli kimlik kartı başvurularında gereken belgeler nelerdir? haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 17 Ocak 2022 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:00
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Ocak 2022 Engelli kimlik kartı başvurularında gereken belgeler nelerdir?
Takip Et:

Engelli kimlik kartına sahip kişiler pek çok kurum ve kuruluşta pek çok ayrıcalıktan yararlanabilir. Engelli kartına sahip olanlar EKPSS’ye göre kamudaki açık kontenjanlara atanabilmektedir. 19 Temmuz 2008’de çıkan Resmi Gazete’de engellilere verilmeye başlayan ve engelli kimlik kartı olarak nitelendirilen kimlik kartı engellilik durumu yüzde 40 veya daha yüksek olan kişilere verilirken, engelli kimlik kartı bir kereye mahsus olarak verilir ve yenilenmez. Engelli kişi engel oranı yüzde 40’ın altına düşerse kartı iade etmek zorundadır ve engelli kişi eğer hayatını kaybederse aile fertlerinden biri kartı iade etmelidir.

Engelli kimlik kartları nereden alınır?

Kalıcı problemli engelli kişiler yalnızca bir defa alabilecekleri yüzde 40 ve üzeri engele sahip olduklarını gösteren sağlık kurulu raporuyla engelli kimlik kartını süresiz olarak kullanabilir. İade mercii ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleridir.

Engelli kimlik kartı başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Engelli kimlik kartı başvuruları için;

Nüfus cüzdanı fotokopisi, engelli kimlik kartı başvuru dilekçesi, iki adet vesikalık fotoğraf, engel oranının yüzde 40 ve üzeri olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu, başvuru dilekçesi, engel oranı değişiklik dilekçesi, refakatçı kartı dilekçe öneği gerekmektedir.

Engelli kartları nerelerde kullanılır?

Engelli kartına sahip kişiler;

Belediye otobüsü, metro seferi, metrobüs, tramvay, şehir içi deniz yolu seferlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

Şehirlerarası otobüslerde 20 koltuklu taşıtlar için 1, 20 koltuktan fazla taşıtlar için 2 kişiye yüzde 40 indirim yapılır. Aynı taşıtlarda taşınacak engelli yolcu sayısı 2’den fazlaysa yüzde 30 indirim uygulanır.

THY iç hat uçuşlarında yüzde 20, dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim uygulanır. Öte yandan refakatçiyle seyahat edilmelidir ibareli doktor raporu ibraz edilirse engelli kişiyle seyahat edecek diğer kişiye de bütün iç hat seyahatleri için yüzde 20 indirim uygulanır.

TCDD demir yolları ve yüksek hızlı trenler dahil bütün koltuklu seferler, HAVAŞ havaalanı servis otobüsleri ücretsizdir.

Havaalanlarında 15 güne kadar parklar ücretsiz, 15 günü geçen sürelerdeyse normal otopark tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

İspark’taki yol üstü otoparkları 3 saat açık ve katlı otoparklar 8 saat ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Öğretmen evleri yüzde 20 ücretsiz.

Müze, milli park, piknik alanları, devlet tiyatroları, spor müsabakaları girişi ücretsizdir.

İSKİ yüzde 50 su indirimi, TTNET ve Türk Telekom yüzde 25 indirim ve cep telefonu indirimli engelli tarifeleri kullanılabilmektedir.

Yüzde 90 veya daha yüksek oranlı engelliler araç satın alımlarında ÖTV ve MTV’den muaf tutulur.

İş Kanununa göre 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde işverenler yüzde 3 engelli çalışan çalıştırmak zorundadır. Engellilik oranı ve dönemine bağlı 15-18 yıl arasında erken emeklilik hakkı vardır.  


Son Güncelleme: 17.01.2022 00:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?
PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?
İzmir evde ek iş imkanları nelerdir?
İzmir evde ek iş imkanları nelerdir?
PTT Kargo müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?
PTT Kargo müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır?
Askeriyede Sivil Memur Nasıl Olunur? Şartları nelerdir ?
Askeriyede Sivil Memur Nasıl Olunur? Şartları nelerdir ?
PTT kargo zimmet alındı ne demek?
PTT kargo zimmet alındı ne demek?
Yurt dışına ucuz kargo nasıl gönderilir?
Yurt dışına ucuz kargo nasıl gönderilir?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ocak 2022 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Ocak 2022 Engelli kimlik kartı başvurularında gereken belgeler nelerdir?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 17 Ocak 2022 Pazartesi
PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?
Fox TV Zuhal Topal’la Sofrada Hülya Güven kimdir?
Müzisyenlere, oto yıkamacılara ve kuru temizlemeciler'e 3 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?
Teşkilat dizisindeki Kasım kimdir? Tanıl Yöntem kimdir ? Kaç yaşındadır?
Kanal 7'de yayınlanan Hint dizileri neler?
Seyyar satıcılar, tesisatçılar ve hırdavatçılar 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları
Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!
Anadolu Bankası'ndan nakit avans müjdesi! İhtiyaç kredisi çekmeye son!
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Netflix'de yayınlanan Komi Can’t Communicate anime dizisinin konusu ve yorumu nedir? Dizinin temasını neler oluşturmaktadır?
Dışişleri Bakanlığı açıkladı.. Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz!
Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Sözcüsünün yaptığı açıklamaları değerlendirdi
Askeriyede Sivil Memur Nasıl Olunur? Şartları nelerdir ?
Yurt dışına ucuz kargo nasıl gönderilir?
17 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında Merve Güven kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.