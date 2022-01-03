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Engelli bez parası nedir? Engelli bez parası nasıl alınır?

Engelli bez parası uygulamasından ve yardımından nasıl yararlanabileceği merak konusu. Engelli bez yardımının nasıl elde edilebileceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

03 Ocak 2022 Pazartesi 06:21
Engelli bez parası nedir? Engelli bez parası nasıl alınır?
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Engelli bez parası ve engelli bez yardımı ülkemizde uygulanmakta. SGK engelli hasta bezi geri ödemesi ve yardımına nasıl ulaşılabileceği ve ödeneğinin ne kadar olduğu merak konusu. Maddi sıkıntı yaşamakta olan vatandaşların başvurabileceği engelli bez yardımının ne olduğu ve nasıl alınabileceğine dair detaylar haberimizde... Engelli bez yardımına nasıl ulaşılabileceğini haberimizden öğrenebilirsiniz. 

Engelli bez parası almak isteyen kişiler, SGK üzerinden, her bez başına 60 kuruş ödeme alabilmektedir. Bu ödemelere ise Ziraat Bankası aracılığıyla ulaşılabilir. Engelli bez parası ücretinden yaralanmak isteyen vatandaşların, engelli ve sağlık raporlarının olması gerekmektedir. Başvurularının ardından araştırmadan geçen belgeler sonrası olumlu veya olumsuz olarak geri dönüş sağlanmaktadır. Olumlu geri dönüş alındığında, SGK üzerinden her bez başına 60 kuruş almaya başlayabilirsiniz.

 

SGK engelli hasta bezi geri ödemesi nasıl gerçekleştirilir?

SGK üzerinden alınmakta olan engelli hasta bezi geri ödemesi ve parasından doktor aracılığıyla verilen rapor sayesinde yararlanabilirsiniz. Mesane ve Rektum kontrolü yoktur ibaresi rapor üzerinde bulunduğunda SGK üzerinden bez parası alınabilir. Rapor ile birlikte herhangi bir sağlık ocağına veya hastaneye giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bir ay adına toplam 120 adet hasta bezi yazdırılabilmektedir. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda 2 aylık rapor yazdırabilir, bu şekilde bir kerede 240 adet hasta bezini satın alabilir, bu bezler üzerinden ücretlendirilip SGK ile ödemesini sağlayabilirsiniz. 

Hasta bezi satmakta olan eczaneler ve işletmeler bu konu üzerine bilgilendirilmiştir. Vatandşaların hesap işlemelerini gerçekleştirebilmek adına hastanın kimlik fotokopisi ve aslı, bez faturası ve bir reçete kaydının bulunması gerekmektedir. Form doğru bir şekilde doldurulup görevliye teslim edilmelidir. Bu işlemlerin ardından bezlerin parasını Ziraat Bankasına giderek geri alabilirsiniz.

 

SGK engelli bez parası ödemesi ne kadar?

SGK engelli bez parası ödemesi ve yardımının ücreti merak konusu. SGK aracılığıyla verilmekte olan engelli bez parası ödemesi, bez başına verilmekte olup 60 kuruş olarak hesaplanmıştır. Bez başına 60 kuruş engelli bez parası alabilirsiniz. 240 adet bez alındığında 144 TL ödeme Ziraat Bankası hesabınıza yatmaktadır. 

 

SGK engelli bez parası sorgulaması nereden gerçekleştirilir?

SGK engelli bez parası sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar, sorgulamanın nasıl gerçekleştirileceğini merak etmektedir. SGK engelli bez parası sorgulaması yapmak oldukça basittir. E-devlet sitesine T.C. kimlik numaranız ve E-devlet şifreniz ile giriş yaparak buradan sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet şifresine sahip değilseniz, herhangi bir PTT şubesine giderek 2 TL’ye E-devlet şifrenizi elde edebilirsiniz. Başvurunuzun ardından vermiş olduğunuz bankanın intenet bankacılığını kullanıp paranın yatıp yatmadığını görebilirsiniz.


Son Güncelleme: 03.01.2022 06:21
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Engelli Bez ParasıEngelli Bez Yardımı ParasıSGKZiraat BankasıEngelli Vatandaşlar
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