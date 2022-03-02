Endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı?

Midedeki hastalığı tespit etmek nedeniyle mideyi görüntülemek ve mideden parça alınması endoskopi sayesinde gerçekleşmektedir. Ağızdan mideye bir cihaz sarkıtılmakta ve mide görüntülenmektedir. Kolonlardaki hastalığı tespit etmek ve bağırsakları görüntülemek için yapılan işlem kolonoskopidir.

Bu işlemlerde incelenecek alanın temizliğini sağlamak için genellikle su kullanılmaktadır. Endoskopi ya da kolonoskopi yeme içme olarak geçmez fakat bu cihazla birlikte su verildiği için oruç bozulmaktadır. Fakat endoskopi ve kolonoskopi esnasında vücuda gıda özelliği olan bir madde girmezse orucu bozmamaktadır.