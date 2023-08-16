En az ilkokul mezunu 4.340 temizlik görevlisi alınacak! 11.402 TL maaşla başvurular açıldı

İŞKUR iş ilanlarında güncelleme yaptı. Türkiye genelinde 4.340 temizlik işçi alımı yapılacak. Diğer meslekler için 138.639 kişilik iş ilanı bulunmaktadır. İşte detaylar…

İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alınacak!





İŞKUR üzerinden ilanların iş başvuruları başladı. 81 ilde ilkokul mezunu 4.340 temizlik işçisi alımı için başvurular devam etmektedir.

Milyonlarca kişi için iş bulma olanağı sağlayan İŞKUR’ da iş arayan kişiler 138.639 açık iş ilanı bulunmaktadır. Bu iş ilanları arasında temizlik personelleri, en çok ilgi gören ilanların arasında bulunmaktadır.

Buna bağlı olarak başvuru yapacak kişiler başvuru şartlarını ve İŞKUR giriş ekranının detaylarını inceleyip araştırıyor. Başvuru yapmak isteyen kişiler öncelikle belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak vatandaşların ilkokul mezunu olmasını gerektiren iş başvurularını İŞKUR resmi internet sitesinden yapabilirler.

İŞKUR NEREDEN KAYIT YAPILIR?

İŞKUR, iş veren ve iş arayanları ayırmış. Sisteme üye olmak için ilk olarak hangisi için kayıt olacağınızı seçmeniz gerekmektedir. Bu durumda iş arayan kişiler ‘iş arayanlar’ sistemine kayıt yaptırması gerekiyor.

Üyeler hesaplarını aktif hale getirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az bir tanesini girmek yeterli olmaktadır. Aksi durumda onay kodu gönderilemeyeceği için üyelik aktif hale getirilemiyor.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 yıl içinde aktif olmaz ise yani bu süre içerisinde herhangi bir giriş yapılmaz ise üyelikler donduruluyor. Bu süre engelli ve eski hükümlü kayıtlarında 2 senedir.

2023 İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ahaber deki detaylara göre, İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı için ilanlara başvuru yapabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde giriş yaparak ‘meslek’ yazan kutucuğun içine ‘temizlik görevlisi’ yazıp aramaya tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara girin. Başvuru koşullarına uygun olmanız durumunda ‘başvur’ butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirin.

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuru da bulunuyorsanız İŞKUR kaydı oluşturmak gerekiyor. İŞKUR kayıt kısmından özlük bilgilerinizi doldurarak giriş yapın.

İŞKUR İŞ KONTENJANLARI

• Temizlik görevlisi 4290

• Park temizlik işçisi 1

• Uçak temizlik görevlisi 10

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

• TC vatandaşı olmak

• Kişisel temizliğe önem veriyor olmak

• 18-40 yaş aralığında olmak

• Sağlık sıkıntısı bulunmamak

• En az ilkokul mezunu olmak.