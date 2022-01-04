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Emzirme Parası nedir? Kimler emzirme parası yardımına başvurabilir?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara pek çok yardım yapılmaktadır. Bu yardımlardan biri olan emzirme parası yardımına dair detaylarsa vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, emzirme parası nedir? Emzirme parası detayları nelerdir? İşte yanıtı…

04 Ocak 2022 Salı 03:17
Emzirme Parası nedir? Kimler emzirme parası yardımına başvurabilir?
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Sosyal sigorta yardımı olan emzirme parasından yeni doğmuş çocuğu olan kişiler yararlanabiliyor. Halk dilinde süt parası olarak da bilinen yardım bir kere yapılmaktadır. 2008’den itibaren yapılan emzirme parası yardımından pek çok vatandaş yararlanmıştır. Her sene ödenecek tutarın değiştiği yardım 2018’de 149 TL’yken 2020’de bu miktar 180 TL olmuştur.

Kimler emzirme parası yardımına başvurabilir?

Emzirme parasına başvurmak için aranan şartlar şunlardır:

  • Yeni doğmuş çocuğun sağ olması
  • Yardımdan çalışma hayatında olan veya olmayan bütün anneler yararlanabiliyor
  • Çalışma hayatında olmayan annenin yardıma başvurması için eşinin sigortalı çalışmış ve prim günleri ödemesinin yapılmış olması gerekiyor
  • BAĞ-KUR dahilinde çalışmakta olan vatandaşların bu yardıma başvurmaları için herhangi bir prim borçlarının olmaması gerekmektedir.

Emzirme parası sorgulama işlemi

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgulama işlemleri de yapılır. Emzirme parası sorgulanması için ALO 170 hattı aranabilir ya da e-Devlet aracılığı ile rahatlıkla sorgulama işlemi yapılabilir. Başvuruları onaylanan vatandaşlar ödemelerini PTT ya da Ziraat Bankası hesaplarından alabiliyorlar.

Süt parası nasıl sorgulanır?

Aynı emzirme parası sorgulama işleminde olduğu gibi süt parası da ALO 170 hattını arayarak ya da e-Devlet aracılığı ile kolaylıkla sorgulanabiliyor. E-Devlet aracılığı ile sorgu işleminin yapılması için;

  • E-Devlet sistemine giriş yapılmalı
  • Ardından T.C Kimlik Numarası ve şifre girilmeli. Şifresi olmayan vatandaşlar PTT şubelerine giderek kolaylıkla şifre alabilir.
  • Ardından açılan ekrandaki arama kısmına süt parası yazıp ilgili sayfaya geçerek sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

Emzirme parasına nasıl başvurulur?

Doğumun gerçekleşmesi sonrasında gereken belgeler hastane tarafından ilgili kurumlara gönderilerek sizin uğraşmanıza gerek kalmadın emzirme paranızı alırsınız. Emzirme paraları da PTT ya da Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaktadır.

Ancak, BAĞ-KUR’lu çalışan annelerin kendileri giderek başvuru yapmaları gerekiyor. Kendisi giderek başvuru yapmayan BAĞ-KUR çalışanı anneler söz konusu yardımdan yararlanamıyor. Emzirme parası yardımından doğum sonrasında yapılan başvuru itibariyle 5 yıl içerisinde yararlanabiliyorsunuz. Doğum gerçekleştikten hemen sonra başvuru yapılması şartı bulunmuyor. Ancak çocuk 5 yaşını doldurduktan sonra bu yardımdan yararlanılamıyor.

Emzirme yardımı ne kadardır?

2008 yılında başlayan emzirme ödeneği her yıl değişiyor. 2018’de 149 TL olan bu miktar, 2019’da 280 TL olmuştur. Emzirme yardımı bir kere yapılmaktadır, devamlı olarak yapılan bir yardım değildir.

Emzirme yardım ücreti ne zaman yatırılıyor?

Başvuru yapılmasından sonraki 15 gün içinde ödenek belli oluyor. Yardımlar ayın 8’iyle 14’ü arasında yapılıyor. Anneye ait Ziraat Bankası hesabı bulunuyorsa ödemesi o hesaba yapılır. Ziraat Bankası hesabı bulunmayan annelerin ödemeleri PTT’ye yapılmaktadır. Süt parasının yatırılıp yatırılmadığını sorgulamak için ALO 170 hattını arayabilir ya da e-Devlet aracılığı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.


Son Güncelleme: 04.01.2022 03:17
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