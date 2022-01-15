Emzirme Ödeneği başvuru için gerekenler nelerdir? E-Devlet süt parası sorgulama işlemi

Ülkemizde binlerce anne SGK tarafından yapılan emzirme ödemesini merak ediyor. Emzirme ödeneğinin şartları nelerdir? Doğum parası nasıl alınıyor? Çalışmayan anneler doğum parası alabilir mi? Sorularının cevapları araştırılmıştır.

Süt parası nedir?

Yeni doğum yapan ve yapacak olan annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek verilmektedir. Bu destek tek seferliktir ve her sene artar. Süt parası almak için gereken şartlardan birisi bebeğin sağ olmasıdır.

Emzirme ödeneği için gereken şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün anne ve anne adaylarına bir kerelik verilir

Anne ya da eşinin sigortası olmalıdır

4C emekli sandığına bağlı olunmamalı

Çocuk 5 yaşından küçük olmalıdır

Ödemeler SGK tarafından yapılır

Çocuğun kimlik bilgileri gerekmektedir

Bu ödeneği yalnızca anneler alır babalar parayı çekemez

SSK’lı olan kadınların eşleri için süt parası ödeneği çıkarılmaz

Başvuru işlemi

Başvuruda bulunmak için doğumdan sonra, doğumun gerçekleştiği hastaneden size verilen belge ile süt parası için gereken belgeler hazırlanıp SGK’ya verilir. Başvuruda bulunduktan sonra e-Devlet sisteminden başvuru süreci takip edilebilir. PTT şubelerinden para alınır. Çocukları hastanede doğmayan anneler ise bebeğin kimliği, doğum belgesi ve kendi kimliği ile başvuruda bulunabilir.

SGK başvuruları için posta yolu tercih edilebilir. Doğum izninde olan annenin belgeleri, bebeğe ait belgeler ile birlikte form ile postaya verilebilir. Yeni doğum yapan anne yerine eşi de başvuruda bulunabilir. Baba, SSK’lı ise ve anne çalışmıyorsa ödemeyi baba alabilir.

Başvuru için gereken belgeler

Bebeğin kimlik belgesi

Annenin kimlik belgesi

Bebeğin doğum belgesi

Süt parası nereye yatıyor?

Ödenek PTT şubelere ya da Ziraat Bankasına yatıyor. Doğum yapan annenin Ziraat hesabı bulunuyorsa, para hesaba aktarılır. Annenin hesabı yoksa ikamet adresine en yakın PTT şubesine giderek parayı alabilirsiniz. Paranın takibi e-Devlet üzerinden yapılabilir.

Emzirme ödeneği kaç TL?

Süt parasının miktarı her sene değişmektedir. Annelerin bebeklerinin ihtiyacını karşılaması için SGK tarafından ücret verilmektedir. Ödenek almak için hak kazanan sigortalı kişiler ve sigortası sona eren kişiler 300 gün içinde çocuk sahibi olursa, sigortalı kadın ya da eşi, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması koşuluyla ödenekten faydalanabilir. 2021 senesi için emzirme ödeneği, tek sefere mahsus olarak 232 TL’dir.

İsteyen anneler yarım gün çalışabilir

Doğum sonrası anneye tanınan bir hak olan, bebeğin doğum sonrası bakımı ve yetiştirilmesi için, kadın işçi ile 3 yaşından küçük olan çocuğu evlat edinen kadın ya da erkek işçilere belirli şartlar altında 60-360 gün arasında, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izindir. Doğum izni bittikten sonra haftalık çalışma süresinin ücretsiz izni kullanan kişilerin aranan koşulları sağlaması durumunda çalışmadıkları süre için verilen ödenektir.

Yarım gün çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir?

Çalışan işçinin doğum ya da evlat edinme tarihinden önce son 3 yılda en az 600 günlük sigorta primi olmalıdır

Çocuk hayatta olmalıdır

Annenin haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gerekir

Yarım gün çalışma belgesi ile başvuracak kişilerin 3 temel şartı sağlaması gerekir.

Doğum izni süresinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrasında yarım çalışma belgesi ile başvurulmalıdır.

Yarım çalışma süresi

İlk doğumda 60 gün

2. Doğumda 120 gün

Sonraki doğumlarda ise 180 gün

Yarım saat çalışma ödeneğinin süresi

İlk doğumda 30 gün

İkinci doğumda 60 gün

Sonraki doğumlarda 90 gün

Çocuğun engelli olması durumunda en fazla 180 gün olarak ödenir.

Yarım çalışma ödeneği ne zaman kesilir?

Bazı şartların ortadan kalkması durumunda ödenek kesilir. Doğan çocuk ölürse ya da iş konusunda belirlenen durumların dışına çıkılırsa kesinti olur.

Çocuğun ölmesi ya da evlatlık durumunun ortadan kalkması

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanan anne bebeğiyle ilgilenmek yerine başka bir işte çalışırsa

Anne çalıştığı yerden ayrılırsa aldığı yarım gün çalışma ödeneği kesilir

Anneler süt izni alabiliyor mu?

Kadın çalışanlara doğum sonrası çocuklarına vakit ayırmaları için izin verilir. Bu izin süresi 1,5 saattir. Süre kullanımında anneler kısıtlanmaz ve günün farklı saatlerinde süreyi kullanabilir. İzinden yararlanmak için çocuk 1 yaşın altında olmalıdır. İzin, çalışılan süreler için yapılmıştır. Çalışılmayan günlerde böyle bir hak bulunmaz. Memur anneler için doğum izninin bitmesinden sonra ilk 6 ay, gün içinde 3 saat, sonraki 6 ayda 1,5 saat emzirme izni bulunur. Fakat bu sürelerde ücretsiz izin alınırsa süt izni hakkı bulunmaz.

Doğum yardımı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mavi kartı olan anne ve babaya verilen destektir. Bu yardım 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında çocuk sahibi olanlar için geçerlidir. Yardım, yeni doğum yapan anneler içindir. 55 gün sonra yatırılır. Önek olarak, Temmuz ayının 1. Günü ödeneği almak için başvuruda bulunan anne Temmuz ayının 25. Günü doğum parasını alır. Ödeme günü Ziraat Bankası hesabı olanlar hesaplarından, olmayanlar ise PTT şubelerinden parayı alabilir.

Doğum parası ödeneği nasıl alınır?

Doküman yönetim sistemine başvuruda bulunarak, doğum yardımı alınıp alınmayacağını ve başvuru işlemlerini sorgulamak için e-Devlet tercih edilebilir. Bakanlıkların 183-144 numaralı çağrı merkezi alınabilir.

Çalışan anneye doğum parası alma şartları neler?

Çalışan annelerin bu paradan faydalanması için iş yerindeki prim ödemesinin düzenli yatması ve son 1 sene içinde en az 90 gün prim günü olmalıdır. Annenin prim borcu bulunuyorsa ve doğumdan önce işten ayrılırsa bu ödenek yatırılmaz. Doğum olmuş ve bebek sağ doğmuş ise 112 gün iş yerinde çalışıyor olması gerekir. Anne, yalnızca doktordan alacağı raporu işverene veriyor ve geri kalan işlemler işveren tarafından düzenleniyor.

Çalışmayan annelere doğum parası

Birinci çocuğu olan annelere 300 TL

İkinci çocuğu olan annelere 400 TL

Üçüncü çocuğu olan annelere ve sonraki çocuklar için 600 TL

İkiz çocuğu olan annelere 700 TL

İkinci doğumu ikiz olan annelere 1.000 TL destek verilir.

Bu desteklerden bebek sahibi olacak bütün anneler faydalanabilir.