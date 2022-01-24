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Emil Özkardeşler kimdir?

Demas Gold'un sahiplerinden biri Emil Özkardeşler'dir. Emil Özkardeşlerin kim olduğu merak edilmektedir. Emil Özkardeşler kimdir? Bu haberimizde Emil Özkardeşler hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. İşte detaylar...

24 Ocak 2022 Pazartesi 20:25
Emil Özkardeşler kimdir?
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Emil Özkardeşler, 1191 yılında İstanbul’da doğdu. Bu zamana kadar da İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir. İlkokul eğitimini Özel Doğuş Bilfen okulunda tamamladı.

Lise eğitimini ise Fenerbahçe Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi’nde Uluslararası Finans Bölümü’nde tamamladı. Özkardeşler, lisanslı olarak su topu,masa tenisi ve yüzme sporları ile ilgilenmektedir. Hobi olarak dj,futbol,techno music ve buningman ile ilgili ilgilenmektedir. Yurtdışında tatil yapmayı sevdiğini sürekli olarak dile getirmektedir.

Emil Özkardeşler’in Instagram adresi aşağıdaki linktedir.

https://www.instagram.com/emilozk/

 


Son Güncelleme: 24.01.2022 20:25
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Emil ÖzkardeşlerDemas GoldEmil Özkardeşler Kimdir?
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