Emil Özkardeşler kimdir?

Emil Özkardeşler, 1191 yılında İstanbul’da doğdu. Bu zamana kadar da İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir. İlkokul eğitimini Özel Doğuş Bilfen okulunda tamamladı.

Lise eğitimini ise Fenerbahçe Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi’nde Uluslararası Finans Bölümü’nde tamamladı. Özkardeşler, lisanslı olarak su topu,masa tenisi ve yüzme sporları ile ilgilenmektedir. Hobi olarak dj,futbol,techno music ve buningman ile ilgili ilgilenmektedir. Yurtdışında tatil yapmayı sevdiğini sürekli olarak dile getirmektedir.

Emil Özkardeşler’in Instagram adresi aşağıdaki linktedir.

https://www.instagram.com/emilozk/