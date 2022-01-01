İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..
Son Dakika
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller...
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...

Emeklilikte 18 yaş uygulaması nedir?

18 yaşına girmeden önce SSK, Bağ-Kur ya da başka bir sigortadan başlangıcı olanlar emeklilikte 18 yaş uygulamasına dair detayları araştırıyor. Peki, emeklilikte 18 yaş uygulaması nedir? İşte tüm detaylar…

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:16
Emeklilikte 18 yaş uygulaması nedir?
Takip Et:

18 yaşına girmeden önce sigortası başlatılmış olan birçok kişi bulunuyor. Hal böyle olunca da 18 yaş öncesinde yapılan sigorta başlangıcının emeklilik girişi olarak kabul edilip edilmeyeceği veya hangi durumlarda kabul edilebileceği merak ediliyor.

18 yaş altı sigortanın emekliliğe etkileri nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu doğrultusunda 18 yaş öncesinde sigortası başlamış olanların sigorta süreleri 18 yaşın dolduğu tarih itibari ile hesaplanıyor. 5510 sayılı kanun doğrultusunda 18 yaş öncesindeki sigorta başlangıcı emeklilik sürecinde sayılıyor ve bildirilmiş olan prim günü hizmet ile kazancı da emeklilik konusunda hesaplanıyor. Fakat, bu konudaki tek istisna sigortalılık sürecinin hesabında oluşuyor.

Sigortalılık süreci ilk kez sigortalı veya bağkurlu olunmasının ardından emekli olmak için verilen dilekçeye dek geçen süre oluyor. 18 yaş öncesine ait bir sigorta girişi bulunuyorsa sigortalılık süreci 18 yaşın tamamlanmış olduğu tarih itibari ile başlamaktadır.

01.04.1981 tarihi öncesi başlayan kişilerin durumu farklı;

18 yaşın öncesindeki sigortalılık, 01.04.2018 tarihi öncesinde başlayan kişilerin sigortalılık süreleri 18 yaşına girdikleri tarih itibari ile değil ilk kez sigortaya başladıkları tarih itibari ile hesaplanmaktadır. Sigortalılık sürecinin 18 yaşına girildiği tarih itibari ile hesaplanması bir önceki kısımda yazıldığı gibi 1 Nisan 1981 tarihi sonrasında 18 yaşın altında başlangıcı olan kişiler için geçerli oluyor.

18 yaş altı sigorta emekliliğe sayılıyor mu?

18 yaş öncesinde başlamış olan sigortalar, emeklilik zamanında giriş olarak kabul ediliyor. Ancak söz konusu başlangıç, staj veya çıraklık sigortası olarak yapılmamış olmalı.

18 yaş altı sigorta başlangıcı yurtdışında geçerli oluyor mu?

Türkiye’yle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerde yaşayan kişiler bu ülkede ki çalışma, işsizlik ve ev hanımlığı sürelerini ülkemizde yurtdışı borçlanması yapıp emekliye ayrılabiliyorlar. Yurtdışında 18 yaşın altında geçmekte olan çalışma süreçleri, işsizlik süreçleri ile ev hanımlığı süreçleri borçlanmanın kapsamına girmiyor.

17 yaş sigortası emeklilik için sayılıyor mu?

Staj veya çıraklık sigortası olmadığı durumlarda yani normal bir sigortaysa sayılmaktadır. 18 yaş altı prim günleri emeklilik hesabında katılmaz fakat işe girildiği tarih emeklilik için sayılmaktadır.

Bağkur emekliliği için 18 yaş altı kayıt kabul ediliyor mu?

Bağkur’un emeklilik uygulamasıyla SSK emeklilik uygulaması aynı değil. Bağkurlu olmak adına istenilen kriterlerin en önemlisi 18 yaşı tamamlamış olmaktır. Fakat, 18 yaş öncesinde faaliyete başlayan kişiler de yeni yasa gereğince bağkurlu olabilme hakkına sahip olsa da 18 yaş altında olanların BAĞ-KUR prim ödemeleri emeklilik zamanı kabul edilmiyor.

18 yaş altına sigorta yapılıyor mu?

18 yaş altında olup da çalışma hayatı içerisinde yer alanlara, işverenleri 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi gereğince sigorta yapmak zorundalar.

Fakat bu konuda 4857 Sayılı İş Kanunu doğrultusunda bulunan hükümleri bilmek gerekiyor. 4857 Sayılı İş Kanunu doğrultusunda 18 yaş altındaki kişileri sigorta başlangıcı yapılması öncesinde şunlara dikkat etmek gerekiyor;

  • 15 yaşını doldurmayanların çalıştırılması yasak.
  • Fakat 14 yaşını dolduran ve ilköğretim eğitimini tamamlayanlardan, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitimi sürenlerin okula gitmelerine engel olmayacak yerlerde çalıştırılmaları gerekiyor.

18 yaşın altındakilerin sigorta girişleri nasıl yapılıyor?

Bu kişilerin de işe giriş süreçleri 18 yaş üzerindekiler ile aynı.


Son Güncelleme: 01.01.2022 00:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emeklilikte 18 Yaş DetaylarıEmeklilikte 18 Yaş Uygulaması Ne Oluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir?
The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir?
Girişimci kadınlara destek veren kurumlar nelerdir?
Girişimci kadınlara destek veren kurumlar nelerdir?
Ek Göstergesi Olmayan memurlar ne kadar emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaktadır?
Ek Göstergesi Olmayan memurlar ne kadar emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaktadır?
Ankara Askıda Fatura uygulaması nedir, nasıl başvuru yapılır?
Ankara Askıda Fatura uygulaması nedir, nasıl başvuru yapılır?
SGK işçi şikayeti nedir,nasıl yapılır?
SGK işçi şikayeti nedir,nasıl yapılır?
Devlet misafirhaneleri konaklama ve yiyecek ücretleri
Devlet misafirhaneleri konaklama ve yiyecek ücretleri

Popüler Haberler

Emeklilikte 18 yaş uygulaması nedir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 1 Ocak 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Ocak 2022 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 1 Ocak 2022 Cumartesi
Hafta sonu 2 Ocak 2022 Pazar açık noter var mı? 2 Ocak 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ocak 2022 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Algo coin ne? Nasıl alınır?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 1 Ocak 2022 Cumartesi
The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir?
Girişimci kadınlara destek veren kurumlar nelerdir?
Ek Göstergesi Olmayan memurlar ne kadar emekli maaşı ve emekli ikramiyesi almaktadır?
Endüstriyel Kalıpçı yada Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne kadar maaş alıyor?Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne demektir?
Börü ne demek, anlamı nedir? Börü filmi nerede çekildi? Börü konusu ve oyuncuları
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Adet düzensizliği nedir? Hangi bitkiler adet söktürür?
Netflix'de yayınlanan Lagos’ta İki Kadın filminin konusu nedir ?Lagos’ta İki Kadın film hakkında yorumlar
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımına nasıl başvuru yapılır?
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına nasıl başvurulur?
Devlet destekli stajyer maaşına nasıl başvurulur?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Belediyelerin yardımlarına kimler başvurabiliyor?
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Haziran 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.