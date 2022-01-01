Emeklilikte 18 yaş uygulaması nedir?

18 yaşına girmeden önce sigortası başlatılmış olan birçok kişi bulunuyor. Hal böyle olunca da 18 yaş öncesinde yapılan sigorta başlangıcının emeklilik girişi olarak kabul edilip edilmeyeceği veya hangi durumlarda kabul edilebileceği merak ediliyor.

18 yaş altı sigortanın emekliliğe etkileri nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu doğrultusunda 18 yaş öncesinde sigortası başlamış olanların sigorta süreleri 18 yaşın dolduğu tarih itibari ile hesaplanıyor. 5510 sayılı kanun doğrultusunda 18 yaş öncesindeki sigorta başlangıcı emeklilik sürecinde sayılıyor ve bildirilmiş olan prim günü hizmet ile kazancı da emeklilik konusunda hesaplanıyor. Fakat, bu konudaki tek istisna sigortalılık sürecinin hesabında oluşuyor.

Sigortalılık süreci ilk kez sigortalı veya bağkurlu olunmasının ardından emekli olmak için verilen dilekçeye dek geçen süre oluyor. 18 yaş öncesine ait bir sigorta girişi bulunuyorsa sigortalılık süreci 18 yaşın tamamlanmış olduğu tarih itibari ile başlamaktadır.

01.04.1981 tarihi öncesi başlayan kişilerin durumu farklı;

18 yaşın öncesindeki sigortalılık, 01.04.2018 tarihi öncesinde başlayan kişilerin sigortalılık süreleri 18 yaşına girdikleri tarih itibari ile değil ilk kez sigortaya başladıkları tarih itibari ile hesaplanmaktadır. Sigortalılık sürecinin 18 yaşına girildiği tarih itibari ile hesaplanması bir önceki kısımda yazıldığı gibi 1 Nisan 1981 tarihi sonrasında 18 yaşın altında başlangıcı olan kişiler için geçerli oluyor.

18 yaş altı sigorta emekliliğe sayılıyor mu?

18 yaş öncesinde başlamış olan sigortalar, emeklilik zamanında giriş olarak kabul ediliyor. Ancak söz konusu başlangıç, staj veya çıraklık sigortası olarak yapılmamış olmalı.

18 yaş altı sigorta başlangıcı yurtdışında geçerli oluyor mu?

17 yaş sigortası emeklilik için sayılıyor mu?

Türkiye’yle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerde yaşayan kişiler bu ülkede ki çalışma, işsizlik ve ev hanımlığı sürelerini ülkemizde yurtdışı borçlanması yapıp emekliye ayrılabiliyorlar. Yurtdışında 18 yaşın altında geçmekte olan çalışma süreçleri, işsizlik süreçleri ile ev hanımlığı süreçleri borçlanmanın kapsamına girmiyor.

Staj veya çıraklık sigortası olmadığı durumlarda yani normal bir sigortaysa sayılmaktadır. 18 yaş altı prim günleri emeklilik hesabında katılmaz fakat işe girildiği tarih emeklilik için sayılmaktadır.

Bağkur emekliliği için 18 yaş altı kayıt kabul ediliyor mu?

Bağkur’un emeklilik uygulamasıyla SSK emeklilik uygulaması aynı değil. Bağkurlu olmak adına istenilen kriterlerin en önemlisi 18 yaşı tamamlamış olmaktır. Fakat, 18 yaş öncesinde faaliyete başlayan kişiler de yeni yasa gereğince bağkurlu olabilme hakkına sahip olsa da 18 yaş altında olanların BAĞ-KUR prim ödemeleri emeklilik zamanı kabul edilmiyor.

18 yaş altına sigorta yapılıyor mu?

18 yaş altında olup da çalışma hayatı içerisinde yer alanlara, işverenleri 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi gereğince sigorta yapmak zorundalar.

Fakat bu konuda 4857 Sayılı İş Kanunu doğrultusunda bulunan hükümleri bilmek gerekiyor. 4857 Sayılı İş Kanunu doğrultusunda 18 yaş altındaki kişileri sigorta başlangıcı yapılması öncesinde şunlara dikkat etmek gerekiyor;

15 yaşını doldurmayanların çalıştırılması yasak.

Fakat 14 yaşını dolduran ve ilköğretim eğitimini tamamlayanlardan, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitimi sürenlerin okula gitmelerine engel olmayacak yerlerde çalıştırılmaları gerekiyor.

18 yaşın altındakilerin sigorta girişleri nasıl yapılıyor?

Bu kişilerin de işe giriş süreçleri 18 yaş üzerindekiler ile aynı.