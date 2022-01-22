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Emeklilik ikramiyesi hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik ikramiyesi detayları

Vatandaşlar,emekli olduktan sonra emekli ikramiyesi almaktadır. Emekli olacak kişiler emeklilik ikramiyesi hesaplamasının nasıl yapıldığını araştırmaktadır. Emeklilik ikramiyesi nasıl hesaplanır? Bu haberimizde emeklilik ikramiyesi ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte emeklilik ikramiyesi hesaplama ve emeklilik ikramiyesi detayları...

22 Ocak 2022 Cumartesi 01:20
Emeklilik ikramiyesi hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik ikramiyesi detayları
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Emeklilik ikramiyesi hesaplanırken, aylık ve ek gösterge miktarlarının katsayıları 1000 ile çarpılmaktadır. Daha sonra kıdem hizmeti de 20 ile çarpılmaktadır. Çıkan iki sonuç toplanır. Sonuçlar toplandıktan sonra özel hizmet tazminat sayısıyla tekrar toplanır. Çıkan en son sonuçla toplam hizmet yıl sayısının toplamı çarpılır. Çıkan sonuç emekli vatandaşın emekli ikramiyesi tutarını göstermektedir.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun elektronik hesaplama yöntemini de kullanabilirsiniz.

Emeklilik ikramiyesi hesaplama

Emekli ikramiyesini hesaplamak için aşağıdaki bilgiler gerekmektedir;

Derece

Kademe

Ek Gösterge

Makam/Temsil/Görev Tazminat Göstergesi

Hizmet Yılı

Hizmet Ayı

Kıdem Yılı

İkramiye Yılı

Aylık Tarihi

Pay/Payda

Kıdem Tazminatı Ek Göstergesi

  • Öğretmen emekli ikramiyesi :

    öğretmen emeklilerinin ,emekli ikramiyeleri hizmet verdikleri yıla göre değişmektedir. Hizmet verdiği süreye göre artış da gerçekleşir. Emekli öğretmenlere bu tutar sadece 1 kez ödenmektedir.

Ek göster oranı

Ek gösterge oranı kişiden kişiye göre değişir. Ek gösterge çalışma döneminde ne kadar yüksek olursa hem emekli maaşı hem de emekli ikramiyesi yüksek olmaktadır. Bundan dolayı kamuda çalışanlar ek göstergelerinin yüksek olmasını talep etmektedir. Ek gösterge oranı genel olarak şu şekildedir;

0-2.200- %70

200-3.600-%130

600- 4.800-%150

800-6.400-%180

400-7.600-%200

600-8.400-%240

400 ve yukarısı %240

Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı, kamu sisteminden bağımsız çalışma ve kamuda çalışma kriterlerini aynı anda sağlayan kişilere aynı anda verilebilir. Ek koşullar da bunun için gereklidir.

Bu ek koşullar, 8 Eylül 1999 tarihinden daha önce en az 10 yıl süreyle kamuda hizmet vermiş kimseler, bu 10 yıl sonrasında kamu da ki görevlerinden ayrılıp çalışmaya devam ettiler ise; emeklilik yaş şartına ulaşmadan önce görevinden istifa etmelidir. Bu koşullar ile birlikte ayrıldıkları iş yerinden kıdem tazminatı almaya emeklilik dönemi yaş koşuluyla geldiğinde de emeklilik ikramiyesi almaya hak kazanmış olurlar.

Emekli ikramiye karşılama süresi

Bu konuda herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Bu sistem hizmet verdiği yıl kadar devam eder.

Emekli kişilere bayram ikramiyesi

Emeklilere her yıl 2 defa Ramazan ve Kurban Bayramı’nda önce bayram ikramiyesi verilmektedir. Emekli maaşını ölüm aylığı veya iş görmezlik üzerinden alan kişilere, bayram ikramiyesi eksik olarak ödenir. Önek olarak ;

Eşi vefat etmiş kimseler de eşinin emekli maaşını alıyor ise ödenecek olan tutarın toplamından %50 oranında alınmasıyla kişiye ödeme yapılır.

Anne ya da babasını kaybetmiş kimseler de aile ferdinin emekli maaşını alıyor ise ödenecek olan tutarın toplamından %25 oranında alınmasıyla kişiye ödeme yapılır.

İş görmezlik adı altında maaş alan kimseler de ise yine aynı şekilde ödenecek olan tutarın toplamından %25 oranında alınmasıyla kişiye ödeme yapılır.

Ayrıca, ister emekli olsun isterse eş veya yetim statüsünden ölen emekli maaşını alan bir kişi haciz varsa, emeklilik  bayram ikramiyesi herhangi bir yaptırıma tabi olmayacaktır. Aynı şekilde bu, engellilik adına maaş alan vatandaşlar için de geçerlidir. Hak kaybı işlemi nedeniyle maaştan veya diğer farklı işlemlerden düşülmesine rağmen iki tatil için verilen emeklilik bayram ikramiyesi için bu durum geçerli değildir.

Bayram ikramiyesi

Emekli vatandaşların bayram ikramiyesi alması için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.  Emekliler bayram ikramiyesi için başvuru yapmalarına gerek yoktur.  Emekli vatandaşın normal de kendi maaşını aldığı bankasına   bayram ikramiyesi devlet tarafından o hesaba yatırılır.. Farklı banka kullanmak isteyen emekliler başvuruda bulunabilirler.

Bayram ikramiyesinden aşağıdaki kişiler de faydalanabilir;

Şehit yakınları

Kore Savaşı, Kıbrıs Savaşı gazileri

Fahri emekli olan kimseler

Şampiyonluğu bulunan sporcular

Terör kaynaklı zarardan maaş bağlanmış vatandaşların kendileri ya da hak sahipleri

Vazife malullüğü maaşı alan er ve erbaşlar

Bu yıl emekli ikramiyesi 1100 TL oldu. Ramazan Bayramı’ndan birkaç gün önce hesaplara bayram ikramiyesi yatacak.

Ayrıca Kurban Bayramı’ndan önce de belirlenen tarihlerde bayram ikramiyesi hesaplara yatacaktır.

Bayram ikramiyeleri 2018 senesinden beri 3 dönemdir hesaplara yatmaktadır.

 


Son Güncelleme: 22.01.2022 01:20
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