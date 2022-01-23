Emeklilere müjdeli haber! 10 maddelik talepler listesi meclise sunuldu!

Son dakika olarak emekliler için verilen müjde merak edilmeye başlandı. Emeklilerin uzun zamandır beklediği intibak zammı ile ilgili gelişmeler yaşanırken emeklilere 3 maaş avans verilmesi için görüşmelere başlandığı açıklandı.
Ramazan bayramı gelmeden verilen ikramiyeler emeklileri mutlu ederken aynı ödemelerin kurban bayramında da erken yapılacağı açıklananlar arasında yerini aldı.
Meclis gündeminde emekliler yer alırken emekli vatandaşların pandemiden en az zararla kurtulmaları için meclise 10 maddelik içerik bildirisi yapıldı. Paket ilerleyen günlerde görüşülmeye başlanacak. Paketin onaylanması durumunda emekli vatandaşlara 3 maaş avans verilecek.
Emekliler için sunulan 10 maddelik talep nedir?
- Emekli maaşlarında yapılacak zamların miktarları geçmiş 2021 yılı içinde alınan emekli maaşlarına göre yeniden belirlenmesi ve zam miktarının emeklilere verilmesi istenecek.
- Ek ödemelerin artış oranları %4 – 5 olarak değil %9 – 10 olarak talep edilecek.
- 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemeleri talep edilecek.
- Bayram ikramiyeleri her yıl enflasyona göre yeniden düzenlenecek.
- Sağlık için alınan katkı paylarının kaldırılması talep edilecek.
- Aile yardımlarının emekliler için de verilmesi talep edilecek.
- EYT bekleyenler sağlıktan ücretsiz faydalanmaları talep edilecek.
- Emeklilere tatil indirimi yapılması talep edilecek.
- Emekliler acil nakde ihtiyaç duyduklarında SGK ortaklığında 3 maaş avans verilmesi talep edilecek.
Son Güncelleme: 23.01.2022 08:15