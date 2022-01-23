Emeklilere müjdeli haber! 10 maddelik talepler listesi meclise sunuldu!

Son dakika olarak emekliler için verilen müjde merak edilmeye başlandı. Emeklilerin uzun zamandır beklediği intibak zammı ile ilgili gelişmeler yaşanırken emeklilere 3 maaş avans verilmesi için görüşmelere başlandığı açıklandı.

Emeklilere 2021 yılında verilen zamların yetersiz olduğu pek çok kişi tarafından belirtilirken tam kapanmaya denk gelen ramazan bayramı nedeniyle ikramiyelerin erken yatırılması milyonları mutlu etmişti. 2021 yılında çok sayıda zam haberinin gelmesi beklenirken emekliler 3 maaş avans görüşmelerine odaklandı.

Ramazan bayramı gelmeden verilen ikramiyeler emeklileri mutlu ederken aynı ödemelerin kurban bayramında da erken yapılacağı açıklananlar arasında yerini aldı.

Meclis gündeminde emekliler yer alırken emekli vatandaşların pandemiden en az zararla kurtulmaları için meclise 10 maddelik içerik bildirisi yapıldı. Paket ilerleyen günlerde görüşülmeye başlanacak. Paketin onaylanması durumunda emekli vatandaşlara 3 maaş avans verilecek.

Emekliler için sunulan 10 maddelik talep nedir?