Emekli vatandaşlarımıza 414 TL ek ödeme yapılacak

Ülkemizde bulunan emekli vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. İnsanlar uzun süre çalıştıktan sonra emekli olup rahat bir hayat yaşamak istiyor. Emeklilerimize çalışma hayatında aldıkları maaş baz alınarak emekli maaş verilmektedir. Son yapılan açıklamalara göre emekli vatandaşlarımıza 414 Türk Lirası ek zam müjdesi verildi.

Ek Ödemelerin Miktarı Az

Emekliye Ek Ödeme

O emekli vatandaşlarımız yapılan bu ek ödemelerin yine de yetersiz olduğunu düşünüyor. Ek ödemelerin düşük olmasından dolayı emekli vatandaşlarımız şikayet ediyor. Asgari geçim indirimi adı altında çalışan vatandaşlarımıza her ay çocuk sayısına göre, eşinin çalışıp çalışmadığına göre, evlilik durumuna göre ödeme yapılmaktadır. O asgari geçim indiriminde kriterlere göre 268,30 ile 456,12 Türk Lirası arasında ödeme yapılmaktadır.

Emekli vatandaşlarımız yeni düzenlemeye göre her ay en az 268,30 Türk Lirası ek ödeme almış olacak. Emekli vatandaşlarımızın maaşına göre en fazla 456,10 Türk Lirası ödeme yapılacak. Eğer emeklilik ödemelerinde %10 zam yapılırsa emekli vatandaşlarımız daha rahatlayacaktır. Bağ-kur ve SSK emeklileri ek ödeme olarak 414 Türk Lirası almış olacak. Buna göre en yüksek emekli maaşı 6908 Türk Lirası oldu. En yüksek emekli maaş alan kişi 690,80 Türk Lirası ek ödeme alacak.