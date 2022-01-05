Emekli olmanın şartları neler?

İş dünyasında hemen herkesin tek hedefi biran önce emekli olmaktır. Çalışma hayatı emekli olmak için sürdürülür. Erken emeklilik için bir takım yollar vardır. Bu yöntemleri haberimizde siz değerli okuyucularımız için derledik.

4500 gün, 60 yaş ve 25 yıl sigorta primi tamamlayarak emekliliğe atacağınız adımda maaş 1.500 TL'dir. Bu sistemde kadın çalışanlar için farklı bir uygulama vardır. 4500 günden emekli olmak istiyorsanız bakmanız gereken tek şey sigortanızın başladığı güne bakmak lazım.

Erkekler için 25 yıl sigorta, 4500 gün ve 60 yaş doldurma zorunluluğu bulunurken, kadınlar için ise 58 yaş, 25 yıllık sigorta ve 4500 günü doldurması zorunludur.

Bağkur emeklisinin 4500 zorunlu günü yoktur. 5400 yani 15 yıl prim ödediği taktirde emekli olabilirler.

Yüksek emekli maaşı nasıl alınır, tıkla!

Yüksek emekli maaşı için yapılması gerekenler; işveren gerçek kazanç üzerinden sigorta primini yatırmalı, bağkur ya da ek tarım ödemesi yapıyorsa onları yükselterek daha yüksek maaşın sahibi olabilir.

4500 gün ile 7000 günden emekli olmanın arasında ne gibi farklılıklar var; 4500'den emekli olan kişi yüzde 20 daha az alır.

4500 gün çalışıp 25 sene sigortası olan biri talep edebilir. İşten ayrılırken tazminatını alır.

Kadınların 4500 gündenise; 2020-2005 arasında emekli olan kadınlar 52 yaşında, 2005-2008 arasında 54 yaş, 2008-2011 56 yaş, 2011 senesi ve sonrası 58 yaştan emekli olur.

Erkeklerin 4500 günden emekli olmasının şartı ise; 2002-2005 arasında emekli olan erkekler 52 yaş, 2005-2008 54 yaş, 2008-2011 58 yaş, 2011-2014 59 yaş, 2014 senesi ve sonrası 60 yaştan emekli olur.

1999 sonrası girişliler için; 3600 gün zorunluluğu 15 yıl olarak 1999 öncesindeydi. 1999 sonrası 4500 gün ve 25 yıl sigorta olarak kanun getirildi.

2008 sonrası 4500 güne tabi olur mu; 2008 sonrası girenlerin 4500 gün olarak değil 5400 gün olarak kayda geçmiştir. 7200 günü tamamlayan biri tazminatını alarak işten ayrılabilir.

4500 günden emekli olacaklar için kıdeme esas yazısını isterler. SGK tarafından emekli olabilir yazısı ile olabilirler.

E-Devlet üzerinden emeklilik durumları sorgulanabilir. SSK emeklilik hizmet döküm belgesi ve T.C. ile işlem yapabilirsiniz.

4500 günden başka erken emekli olmanın yolu var mı; bu şekilde erken emeklilik yolu seçilebilir. Bireysel prim ödemeleriyle birlikte erken emeklilik yolu var. Dışarıdan prim ödeme şekliyle olabilir.

4500 emekliliği E-Devlet üzerinden sorgulamak için; giriş yaparak, E-Hizmetler bölümü seçilir, ardından Sosyal Sigortalar Kurumuna tıklanır, SSK Emeklilik Hizmet Dökümü başlığına tıklanır.

Online olarak kuruma gitmeden işlemleri kolayca halledebilirsiniz.