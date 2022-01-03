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Emekli olan memurlar hangi yardımlardan faydalanabilir? Emekli memurlar devlet yardımlarını alabiliyor mu?

Devlet tarafından vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılıyor. Vatandaşlar yardımlardan faydalanmak için bu yardımlara nasıl başvuru yapıldığını, hangi yardımların yapıldığını merak ediyor. Peki emekli olan memurlar yardım alabiliyor mu? Emekli memurlar hangi yardımları alabiliyor? Emekli olan vatandaşlar yardım almak için nereye başvurmalı? İşte detaylar…

03 Ocak 2022 Pazartesi 09:01
Emekli olan memurlar hangi yardımlardan faydalanabilir? Emekli memurlar devlet yardımlarını alabiliyor mu?
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Memurlar iş hayatları boyunca faydalandığı yardımlardan emekli olunca da faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor. Emekli olan pek çok memur, devletin sağladığı yardımlardan yararlanmak istiyor. Peki emekli memurlar bu yardımlardan nasıl yararlanabilir? Emekli memurlara hangi yardımlar yapılıyor?

Emekli memurlar maddi yardım alabiliyor mu?

Memurlar iş hayatında olduğu gibi emekli olduğunda da bazı yardımlardan yararlanabiliyor. Eğer vatandaşlar yardıma muhtaç ve tek bir gelire sahip ise bu yardımları alabiliyor. Ancak emekli vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Emekli olan memurların yardım alabilmesi için ailede kişi başı gelirler de önem taşıyor. Gıda yardımı gibi desteklerden faydalanmak istiyorsanız kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3’de 1’i kadar olmalıdır. Bunun haricinde belediyelerden maddi yardım talebinde de bulunabilirsiniz.

Emekli olan memurlar yardım almak için nereye başvurmalı?

Bu vatandaşlar yardım almak için öncelikle kaymakamlıklara gidebilir. Belediyelerdeki sosyal yardımlaşma deneklerine başvurabilir. Ayrıca e-devlet üzerinden nakdi destek için başvuru yapabilirler.

Emekli olan memurlara yapılan yardımlar

Emekliye ayrılmış ve ihtiyaç sahibi memurlar bazı yardımlardan yararlanabilmekte. İşte bu yardımlar:

Yol yardımı:

Vatandaşlar bağlı olduğu il belediyelerine başvuru yaptığında ve başvuruları onaylandığında ulaşım ücreti ödemez. Bu yardımı alabilmek için 65 yaş üzeri olmak gerekiyor. Böylece alacakları ulaşım kartı ile ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Bayram yardımı

Her yıl bayram öncesinde emekli olan vatandaşlara bayram ikramiyesi yatırılmaktadır. Bu ikramiyeler başvuru yapılmadan alınır.

Aile yardımı

Bu yardım emekli memurlar için henüz onaylanmamıştır. Ancak bu yardımın onaylanması halinde emekli olan vatandaşların maaşlarına ek 405 TL ödeme yapılacaktır. Bunun için emekli memurların en az 2 çocuğu olması gerekir.

Sağlık yardımı

Memurlar emekli olduğu zaman da sağlık yardımından yararlanmaktadır. Emekli olanlar sağlık kurumlarında, ilaç alırken ve muayene olduğunda herhangi bir ücret ödememektedir. 

Yakacak, kömür, odun ve erzak yardımı

Belediyelere başvuru yapılması durumunda vatandaşlar yakacak yardımından faydalanabilmektedir. Erzak ve yakacak yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar yukarıda verilen şartlara uygunluk göstermelidir.Bu yardımları yıllık olarak almak isteyen vatandaşlar başvurular için sosyal yardımlaşmalara gitmelidir.

Engelli, bakım ve sağlık yardımı

Belediyelere başvuru yapıldığında gereken bir durumlarda emekli olan memurlara da bakım ve sağlık hizmetleri verilmektedir.


Son Güncelleme: 03.01.2022 09:01
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