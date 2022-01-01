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EİKP ödemesi için sorgulama nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmekte olan Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ile pandemi dönemi içinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 1100 TL yardım yapılmaktadır. Peki EİKP ödemesinden yararlanabilmek için nasıl başvuru yapılmaktadır? EİKP sorgulaması nasıl yapılıyor?

01 Ocak 2022 Cumartesi 22:18
EİKP ödemesi için sorgulama nasıl yapılır?
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EİKP ödemesi için sorgulama işleminin nasıl yapıldığı EİKP ödemesi alabilmek için başvuruda bulunan vatandaşların sık sık araştırma içerisinde oldukları önemli konulardan bir tanesidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmekte olan Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ile pandemi dönemi içinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 1100 TL ekonomik yardım yapılmaktadır. Aile bazlı olarak yapılan ödemeler sayesinde de vatandaşlar ihtiyaçlarını giderebiliyorlar.

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemesi için sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

 Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemesi için sorgulama işlemi yapabilmek için öncelikli ihtiyaç sahibi olan vatandaşların e – devlet sistemi üzerinden yardım başvurusu yapmaları gerekiyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasından hemen sonra ise ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar yapmış oldukları başvurularını sorgulayabileceklerdir.

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemesi sorgulama işlemi için ‘’ https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-sorgu ‘’ intenet adresi üzerinden yapılmaktadır. İhtiyaç sahipleri yapmış oldukları başvurularının onaylanmasının ardından ödemelerini e – devlet sistemi üzerinde başvuru yaptıkları esnada vermiş oldukları banka hesap numarası üzerinden alabileceklerdir. Herhangi bir banka hesabı olamayan vatandaşlar ise PTT ‘ye bizzat giderek Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemelerini temin edebileceklerdir.

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemesi için nasıl başvuru yapılmaktadır?

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemesi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını e – devlet sistemi üzerinden online olarak yapabileceklerdir. E – devlet şifresi olmayanlar da PTT ‘ye giderek çok kola bir şekilde e – devlet şifresi alabilirler. Ayrıca başvuru yapacak olan vatandaşların daha önce verilmiş olan Faz 1 ile Faz 2 yardımlarından da hiçbir şekilde yararlanmamış olmaları gerekmektedir.

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemeleri ne zaman hesaplara yatmaktadır?

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemesinden yararlanmak için başvuru yapmış olan ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurularının onaylanmasından hemen sonra ödemelerin de ne zaman hesaplara yatacağı konusunda büyük merak içerisine girdiler. Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi yardım ödemeleri Nisan ayından itibaren ihtiyacı olan vatandaşların banka hesaplarına yatırılmaya başlandı ve bu yardımdan yararlanmak için başvuruda bulunan vatandaşların doğdukları yılın son hanesine göre yatırılıyor.

Ödemeler tek bir seferlik yapılacak olup daha önceden de Faz 1 ile Faz 2 yardımlarından yararlanmış olan kişiler Faz 3 yardımlarından ise ne yazık ki yararlanma hakkı yoktur. Bu hususa ise başvuru sırasında oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemeleri nasıl alınmaktadır?

EİKP ödemesinden yararlanmak için e – devlet sistemi üzerinden doğru bir şekilde başvuru işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu işlem için de ilk önce başvuru yapacak kişilerin e – devlet şifresi olması gerekiyor. E – devlet şifresi olmayan vatandaşlar da PTT şubelerine giderek alacakları e – devlet şifreleri ile birlikte ve T.C. kimlik numaraları ile birlikte başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Başvuru işleminin bitesinin hemen ardından da başvuruların sonuçlanmasını beklemek gerekiyor. Başvuruda bulunan vatandaşlara başvuruları onaylanmış olsa da onaylanmamış olsa bile gerekli olan bütün bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yapmış olduğu başvurusu onaylanmış olan vatandaşlar e – devlet sistemi üzerinden başvuru sırasında belirtmiş oldukları banka hesap numaraları üzerinden yapılacak olan ödemelerini alabileceklerdir.

Banka hesabı olamayan vatandaşlar da bizzat PTT şubelerine müracaat ederek Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemelerini çekebileceklerdir. Yapılan başvurular ise yalnızca tek seferliktir ve pandemi dönemi boyunca da çok zor bir durumda olan vatandaşlara yapılmakta olan bir sosyal yardım amacı taşımasından dolayı yapılan bu ödemeler hiçbir şekilde geri alınmayacaktır.

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemesi ne kadar süre boyunca verilemeye devam edecek?

Birçok kişinin oldukça merak ettiği konulardan bir tanesi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilen Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketinin daha ne kadar süre ile verilmeye devam edileceğidir. Nisan ayı başından itibaren yapılan ödemeler pandemi dönemi boyunca da ihtiyacı olan vatandaşlara verilmeye devam edecektir. Aile baz alınarak yapılmakta olan bu sosyal yardım ödemelerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar doğmuş oldukları yılın son hanesi baz alınarak başvuruda bulunabileceklerdir.

Pandemi dönemi boyunca devlet zor durumda olan vatandaşlara ve esnafa yardım elini uzatmaya devam etmektedir. Bu konuda da birçok vatandaş yapılmakta olan bu sosyal yardımlardan yararlanmaktadır. Bir önceki haberimiz olan Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi ödemeleri ne oluyor? Ödemeler ne zaman yatmaya başlayacak? Kaç ay süre ile ödemeler verilmeye devam edecek? sayfasına giriş yaparak bu konu ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.


Son Güncelleme: 01.01.2022 22:18
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