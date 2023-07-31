Ehliyeti olanlara son çağrı geldi! 83 TL ödemeyi yapmayan 10 katını ödeyecek: 35 yaşından...

Ehliyet yenileme ve kimlik değiştirme duyurusu! Ehliyet sahiplerine önemli çağrı: Ehliyetinizi yenilemeyi unutmayın! Geçerlilik süresi içinde olsanız bile değiştirmeniz gerekiyor. Yenilemeyenlere ceza uygulanacak! Detaylar haberimizde...

Ehliyet sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı! Yetkililer, ehliyeti olan vatandaşlara çağrıda bulunarak, ehliyetlerini mutlaka yenilemelerini ve eski tip ehliyet belgesi olanların yeni tip belgeleriyle değiştirmelerini bildirdi.



2023 yılında ehliyet yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığı, vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Geçerlilik süresi içinde bulunan ehliyet sahiplerinin bile yenileme yapması gerektiği vurgulandı. Geçerlilik süresi sona eren ve yeni tip ehliyeti olmayanlar içinse cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER





Yeni tip sürücü belgesi almak isteyenler için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adreslerinden randevu alabilecekleri belirtildi. Randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine başvurulması gerektiği ve gerekli belgelerin sunulacağı ifade edildi. Kimlik ve ehliyetler yenileriyle değiştirilecek.

İşlem İçin Gerekli Belgeler:

Yenileme işlemi için belgelerin eksiksiz getirilmesi önemli. İşte gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı

Sürücü sağlık raporu (Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf)

Kan grubu kartı (Sağlık raporunda yer almıyorsa)

Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması

Ücretlerle ilgili detaylı bilgiler "randevu.nvi.gov.tr" adresinden öğrenilebileceği belirtildi.

Ödenecek Ücretler:

Ehliyet yenileme işlemi için ödenecek ücret 15 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda kimlik kartı yenileme ücretinin de 83 TL olduğu duyuruldu. 2023 yılında uygulanacak kimlik kartı satış bedelleri; kanuni bildirim süresi dışında doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedelinin 83,00 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedelinin ise 166,00 TL olacağı ifade edildi.

Ehliyet sahipleri ve kimlik değiştirmek isteyenler için bu duyurulan bilgilerin dikkate alınması önem arz ediyor. Randevu almadan yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Son tarihleri kaçırmamak için işlemlerinizi vakit kaybetmeden tamamlayın.