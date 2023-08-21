Ehliyete olan bu ilanı kaçırmasın! İŞKUR duyurdu: Yüksek maaşlı iş fırsatı kapıda: KPSS şartı yok!

İl Özel İdaresi, İŞKUR işbirliğiyle 2 sürekli işçi alımı yapacak. KPSS şartı olmadan gerçekleşecek olan alımda, iş makinesi, mekanik ve hidrolik ustaları aranıyor. Başvuru detayları haberimizde...

İl Özel İdaresi, iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere İŞKUR işbirliğiyle 2 sürekli işçi alımı yapma fırsatı sunuyor. KPSS koşulu olmadan gerçekleşecek olan alımda, Giresun İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, mekanik ve hidrolik ustaları aranıyor.



ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Bu özel fırsattan yararlanmak isteyen adaylar için belirlenen bazı önemli şartlar bulunmaktadır. En az lise mezunu olma koşulu aranırken, aynı zamanda ilgili ehliyet belgelerine sahip olma gerekliliği bulunmaktadır.

Adayların başvurabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ağır iş koşullarına uyum sağlayabilecek ve seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır. Bunun yanı sıra, en az 3 yıl iş deneyimine sahip olma, ön düzenleyici, kalfalık veya iş makineleri tamiri, bakımı ve ustalık belgesine sahip olma şartı aranmaktadır. Sürücü belgesi ve araç kullanabilme yeteneği ile birlikte arazi tespiti yapabilme yeteneği ve hidrolik sistem elemanlarını kurabilme yeteneği gibi özellikler de adaylardan istenmektedir.

Başvurular 14 Ağustos 2023 tarihinde başlamış ve 25 Ağustos 2023 mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvurular yalnızca bizzat yapılacak olup, diğer başvuru yöntemleri dikkate alınmayacaktır.

Bu işçi alımı, iş arayanlar için büyük bir fırsat niteliği taşımaktadır. İş arayan adaylar, ilan detaylarına ve belirtilen başvuru şartlarına uygun olarak gerekli belgeleri hazırlayarak bizzat başvurularını gerçekleştirebilirler. İl Özel İdaresi'nin bu işçi alımı ilanı, iş arayışındaki adaylara umut ve kapı açan bir fırsat sunmaktadır.