E-Devlet üzerinden KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB nedir?

Kosgeb, pandemiden etkilenen iş yerlerine 5 milyar TL Hızlı Destek Programı kapsamında 3 sene ödemesiz 75.000 TL faizsiz destek kredisi sunuyor. Kredi başvuruları bugün itibariyle başladı.

Mikro işletmeler için 30.000 TL

Küçük işletmeler için 75.000 TL

Kredi, 3 sene ödemesiz ve tamamı faizsiz verilecektir. Başvurular 3-21 Mayıs tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacaktır.

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Hızlı destek programı

Bakan Varank, Kosgeb tarafından sunulan 5 Milyar TL tutarındaki desteği anlattı:

Teknoloji tabanlı start-up’lara ilave 25.000 TL

Mikro işletmeler 30.000 TL

Küçük işletmeler 75.000 TL’ye kadar kredi alabilir.

Hedef; Haziran ayında ilk ödemelerin yapılması olarak açıklandı.

Yeni kosgeb destek

Kosgeb destek içerikleri güncellendi. Hızlı destek programından kimler faydalanabilir? Kimler desteği alabilir?

Toplam bütçe 5 milyar TL

Mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde çalışan mikro ve küçük işletmelere destek verilecek.

Yeni destek programı; gelir kaybı yaşamış ancak istihdamını koruyan imalat sektörüne yöneliktir. Destekten Start-up’lar da faydalanabilir. Start- up’lara yönelik gelir kaybı ve nakit akışı kriterine bakılmayacaktır. Teknoloji tabanlı start-up’ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için 25.000 TL’ye varan kredi imkanları sunulacak. Ortalama 130.000 işletmenin desteklenmesi öngörülüyor.

İmalat sektöründe olan mikro ve küçük ölçekli işletmelere de destek sağlanacaktır.

Kosgeb 5 milyar TL destek programı kapsamında

İlk ödemeler 2024 tarihinde başlayacak ve dörder aylık periyotlar şeklinde 6 taksit olarak ödenecektir. Kredi başvuruları E-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Bakan Varank kredi ile ilgili detayları açıkladı:

"Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra, yani 2024'ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak.

Başvuru işlemi

Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum. ‘’

Hızlı, pratik ve belgesiz olarak krediye başvurmak mümkündür. E-Devlet sisteminden başvuruda bulunmak için:

Gerçek şahıs işletmelerinin haricinde gerçek şahıslar da E-Devlet şifreleri ile KOSGEB hizmetlerinden yararlanabilir.

Anonim şirket, Limited şirket ve Şahıs şirketleri yani tüzel kişi işletmeleri sahipleri başvuru sırasında Merkezi sicil kayıt sisteminde kayıtlı olan işletme temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunabilir.

İşletmeleri münferiden temsil eden kişiler E-Devlet üzerinden kendileri başvurabilir.

Diğer durumda olan vatandaşlar E-Devlet üzerinden gerçekleştirecekleri bu işlem için öncelikle işletmelerden aldıkları vekalet dosyasını tarayıp sisteme yüklemelidir. Vekalet kontrol edildikten sonra tüm işlemler E-Devlet üzerinden yapılır.

KOSGEB nedir?

Kosgeb girişimcilik kursu için E-Devlet sisteminden başvuruda bulunabilirsiniz. Kosgeb’in temel hedefleri, girişimci kredileri, destekler merak edilmektedir.

KOSGEB, birçok girişimcinin hayal ettiği sektörde işletme kurmasına yardım eden bir kuruluştur. Açılımı ise Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. Kurumun amacı ülke ekonomisini canlandırmaktır. 1990 tarihinde kurulmuştur. İşletmelerin rekabet gücünü arttırarak kurumsallaşmasına ve ihracat gibi konularda kendini geliştirmesine yardımcı olmak hedeflenir.

Temel hedefler

Yeni işletmelerin kurulması için girişimcilere destek sağlanır. Ülke ekonomisinin canlı olması hedeflenir. Sağladığı destekler aşağıda verilmiştir.

Girişimcilik

KOBİ finansman

AR-GE genel destek

İşbirliği güçbirliği

İşgem Tekmer destek

Kredi faiz desteği

Girişimci kredisi almak için gerekenler

Kurumun sağladığı desteklerden faydalanmak için girişimcilik eğitimi ve sertifikası gerekir. Sertifikası olan vatandaşlar şirket kurmuş olmalıdır. Şirket kuracak vatandaşların ortaklı şirket kurmuş olması durumunda hisse payı en az %30 olmalıdır. Erkek girişimcilere %30, kadın girişimcilere %70 destek sağlanmaktadır. İşletme için yapılan her harcama faturalı olmalıdır. Yapılan harcamaların bedelini fatura karşılığında KOSGEB tarafından alırsınız.

Kimler faydalanabilir?

Desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların sağlaması gereken belirli şartlar vardır. Şartlar şunlardır:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup genç girişimci geliştirme programlarına katılmış olan vatandaşlar bu desteklerden faydalanabilir.

İş kurma danışmanlığı ve eğitimi alan girişimciler bu desteklerden kolayca faydalanabilir.

İŞGEM bünyesinde olan ve son 1 sene içinde işletme kuran kişiler bu destekten faydalanabilir.

İşletme kurma hayaliniz var ancak yeterli sermayeniz yoksa KOSGEB desteklerine başvurabilirsiniz. Belirtilen adımlar takip edilerek KOSGEB’e kayıt olunabilir.