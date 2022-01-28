İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...

E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Dünyayı ve ülkemizi saran Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde tam kapanma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine tarafından alınan önlem kararlıyla birlikte 29 Nisan Perşembe 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00 tarihine kadar tam kapanma yaşanacak. Çalışanlar için izin belgesi E-Devletten nasıl alınır? İşte kolay yöntemin püf noktaları haberimizde!

28 Ocak 2022 Cuma 01:23
E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi nasıl alınır?
Takip Et:

Dünya'da ve ülkemizde varolan Korona virüs nedeniyle alınan önlemler hız kesmeden devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında çalışanların izin alması nasıl olacak? Siz kıymetli okuyucularımız için haberimizde derledik!

Kısıtlamadan muaf tutulacaklar için başvuruyu nereye yapacaklar ve başvuru süreci nasıl işlenecek bunların cevabı haberimizde..

16 milyon kişi çalışma izin belgesi olmadan sokağa çıkamayacak bu konu netleşti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından belirlenen bu halde kolluk kuvvetleri, polis ve görevli personeller sıkı denetime girecek. 

17 günlük tam kapanmada sokağa çıkacak olan çalışanların izin belgesi almadan işe gidecekleri taktirde ceza işlemi uygulanır. İçişleri Bakanlığının e-Başvuru kısmından görev belgesi kapsamında başvuru yaparak alınabilecektir.

İzin alanlarında iş yerleri güzergahında geçerli olacaktır. İş yeri güzergahında izinli sayılacaklardır. İş yerleri dışında herhangi bir noktada yakalanırsa ceza işlemi uygulanacaktır. 

E-Devlet kapısında yer alan İçişleri Bakanlığı'nın e-Başvuru olarak görev belgesi tanımlı noktadan işlemlerini yapabilirler. 

Muafiyet kapsamında bulunan iş yerinde çalışanlar için izin belgesi 2 Mayıs Pazar günü 24.00'a kadar geçerli olacak.

İzin için hem klasik hem moden metotlarının olduğunu vurguladılar. 

İş yeri için belge alanlar iş yerleri için geçerli olacaktır. 



Son Güncelleme: 28.01.2022 01:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çalışma Izin BelgesiE DevletBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vodafone faturasız hat abonelerine 1 GB 1 TL Kampanyası
Vodafone faturasız hat abonelerine 1 GB 1 TL Kampanyası
Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü
Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü
Okula giden çocuklu ailelere devletten destek!
Okula giden çocuklu ailelere devletten destek!
Kira geliri beyannamesi verilmesi önemli
Kira geliri beyannamesi verilmesi önemli
Türk Telekom'da bedava dakika nasıl yapılır? Türk Telekom'dan bedava dakika yapma yolları neler? Türk Telekom'dan bedava dakika yapmak için...
Türk Telekom'da bedava dakika nasıl yapılır? Türk Telekom'dan bedava dakika yapma yolları neler? Türk Telekom'dan bedava dakika yapmak için...
2000 yılı sonrasında emekli olanlara zam müjdesi
2000 yılı sonrasında emekli olanlara zam müjdesi

Popüler Haberler

E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi nasıl alınır?
Camdaki Kız dizisinde Hafize kimdir? Nihal Menzil kimdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 28 Ocak 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
Hafta sonu 29 Ocak 2022 Cumartesi açık noter var mı? 29 Ocak 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
28 Ocak 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 28 Ocak 2022 Cuma
Annemle Yollarda filminin konusu nedir?
İnanmak ve bilmek nedir? İnanmak ve bilmek farklı kavramlar mıdır? İnananlar bilmek zorunda mıdır?
Kusursuz dizisinin oyuncu kadrosu
Teşkilat dizisinin Mervan'ı kimdir?
BAĞ-KUR'lu olan biri sigortalı olarak çalışabilir mi?
KPSS 6199 özel şartı nedir? 6199 nitelik kodu nedir? 6199 özel koşulu ne demektir?
Yetim aylığı nasıl alınır?
Zihin Gezgini filminin konusu nedir? Filmin yorumları
Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?
Okula giden çocuklu ailelere devletten destek!
Hülya Duyar kimdir?
TJK 27 Ocak 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
Oyuncu Numan Acar kimdir? Numan Acar nereli, kaç yaşında?
Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü
Kimlikle gelir belgesiz 61.000 TL kredi imkanı! İşte gelir belgesiz 61.000 TL kredi başvuru şartları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.