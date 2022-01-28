E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Dünya'da ve ülkemizde varolan Korona virüs nedeniyle alınan önlemler hız kesmeden devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında çalışanların izin alması nasıl olacak? Siz kıymetli okuyucularımız için haberimizde derledik!

Kısıtlamadan muaf tutulacaklar için başvuruyu nereye yapacaklar ve başvuru süreci nasıl işlenecek bunların cevabı haberimizde..

16 milyon kişi çalışma izin belgesi olmadan sokağa çıkamayacak bu konu netleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından belirlenen bu halde kolluk kuvvetleri, polis ve görevli personeller sıkı denetime girecek.

17 günlük tam kapanmada sokağa çıkacak olan çalışanların izin belgesi almadan işe gidecekleri taktirde ceza işlemi uygulanır. İçişleri Bakanlığının e-Başvuru kısmından görev belgesi kapsamında başvuru yaparak alınabilecektir.

İzin alanlarında iş yerleri güzergahında geçerli olacaktır. İş yeri güzergahında izinli sayılacaklardır. İş yerleri dışında herhangi bir noktada yakalanırsa ceza işlemi uygulanacaktır.

E-Devlet kapısında yer alan İçişleri Bakanlığı'nın e-Başvuru olarak görev belgesi tanımlı noktadan işlemlerini yapabilirler.

Muafiyet kapsamında bulunan iş yerinde çalışanlar için izin belgesi 2 Mayıs Pazar günü 24.00'a kadar geçerli olacak.

İzin için hem klasik hem moden metotlarının olduğunu vurguladılar.

İş yeri için belge alanlar iş yerleri için geçerli olacaktır.