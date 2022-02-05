E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Günümüzde milyonlarca işsiz vatandaşımız bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımız bekçi olmanın yollarını arıyor. 2021 yılında mahalle bekçisi alımları yapılacak. 2021 bekçilik başvurusu ilanlar yayınlandı. Bay ve bayan bekçi alımları yapılacak. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden bekçilik başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor.

2021 Bekçilik Şartları

Günümüzde mahallelere ve çarşılara bekçiler konulmuştur. Bekçi olmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bekçilik şartları arasında Türkiye Vatandaşı olmak, sağlık açısından bir sorun olmamak, memuriyeti konusunda engel bir durumun olmaması, askerliğini bitirmiş olmak, kamudaki haklarından mahrum kalmamak, en az ilkokul mezunu olmak, hiçbir siyasi partiye üye olmamak, en az 18 en fazla 27 yaşında olmak, silah kullanmaya engel bir durumun bulunmaması, polis eğitim kurumlarından herhangi bir sebepten dolayı atılmamış olmak, alkol uyarıcı madde ya da uyuşturucu kullanıyor olmamak, herhangi bir terör eyleminde veya destekleyici açıklamakta bulunmamak, en az altı ay ya da ağır bir hapis cezasına çarptırılmış olmamak, yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak şartları bulunmaktadır.

Nasıl Bekçi Olurum?

Bekçi olmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bekçi olunacağı yönünde araştırmalar yapıyor. İçişleri bakanlığı tarafından mahalle ve çarşıları bekçiler alınmaktadır. Alınacak bekçilerin sayısı bakanlık tarafından belirtilmektedir. Gerekli şartları sağlayan herkes bekçilik başvurusunda bulunabilir. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılır. İlk olarak sağlık kontrollerinden geçirmektedir. Ardından yazılı sınava geçiş yapılır. Bu sınavdan da başarılı olan vatandaşlarımız, gerekli fiziki yeterlilik sınavlarına girer. Ardından mülakat aşaması başlar. Bu aşamadan da başarıyla geçen vatandaşlarımız bekçi olmaya hak kazanır.

Bekçilik Başvurusu Nereye Yapılır?

Milyonlarca vatandaşımız bekçi olmak istiyor. Bekçi olmak isteyen herkes bekçilik başvurusunu nereden yapılacağını merak ediyor. Bekçi alımları polis akademisi ve emniyet Genel müdürlüğü bünyesinde yapılmaktadır. E-Devlet sistemine girerek ya da polis akademisinin resmi intenet adresine girerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

2021 Bekçilik Başvurusu

Bekçi olmak isteyen vatandaşlarımız bekçilik başvuruları ne zaman yapılacağını, başvurular ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bekçiler, emniyet ve jandarma teşkilatlarının mahalle ve çarşılarda görevlendirdiği silahlı kolluk kuvvetleridir. Alımlar konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı ancak 2021 yılı bekçilik ilanlar yayınlandı.

Bekçilikte KPSS Şartı Var mı?

O bekçi olmak isteyen vatandaşlarımız KPSS şartı olup olmadığını merak ediyor. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki bekçilik de KPSS şartı aranmaz. Sadece gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımızın hepsi sınav ücretini yatırıp bekçiliğe başvurabilir. Bekçilik süreci boyunca sözlü, yazılı ve fiziki sınavlara girmektesiniz.

Bekçilikte Askerlik Şartı

Bekçilik Yazılı Sınavı

Bekçi olmak isteyen vatandaşlarımız bekçilik de askerlik şartı olup olmadığını merak ediyor. Bekçi olmak isteyen herkes askerlik vazifesini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Önceki yıllarda askerlik şartı yoktu. Ancak yeni yayınlanan kanuna göre artık askerlik şartı getirildi. Erkek adaylar için askerlik şartını tamamlamış olması gerekir şeklinde bir şart koşulmuştur. Yani 2021 yılı içerisinde yayınlanan bekçilik şartlarında askerlik görevlerini tamamlayan vatandaşlarımız başvuru yapabilir.

Bekçilik konusunda yazılı sınava girilmektedir. Bu sınavda çoktan seçmeli 100 tane test sorulmaktadır. Her soru bir puan sayılmaktadır. Bu sınavda yanlışlar doğruları götürmez. Bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan almak gerekiyor. Sınavda hayat bilgisi, matematik, Türkçe, Sosyal bilgiler, fen bilgisi ve genel kültür soruları çıkmaktadır.

Bekçilikte Boy ve Kilo Şartı

Bekçi olmak isteyen vatandaşlarımıza boy ve kilo şartı da getirilmiştir. Vücut kitle endeksi 18 ile 27 aralığında olması gerekiyor. Eğer bu değerlere sahipseniz daha hızlı bir şekilde bekçi olabilirsiniz.

Bekçilikte İstenen Belgeler

Bekçilik başvurusunda adaylardan bazı belgeler istenmektedir. Bu belgeler arasında kimliğin fotokopisi, sınav başvuru belgesi, yaşını düzeltenler için yaş düzeltme belgesi, son 12 ay içerisinde çekilmiş olunan dört tane biyometrik fotoğraf, sınav ücretinin yatırılmadı kontu, sağlık bilgisi, terhis belgesi, diploma, ikamet edilen bölge içerisinde en az bir yıl ikamet ettiğini gösteren ikamet belgesi, şehit ya da malul kişilerin eş veya çocuklarından bu belgenin istenmesi gerekmektedir.

E-Devlet Bekçilik Başvurusu

2021 yılında bekçi olmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden bekçilik başvurusu yapabilir. Gerekli şartları taşıyan herkes online olarak başvurusunu yapabilir. Öncelikle yapmanız gereken şey e-Devlet sistemine kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmaktır. Sonrasında arama kısmına aday işlemleri sitesi yazmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan ekranda onayladığınız taktirde polis akademisi işlemleri sistemi kısmına tıklamanız gerekiyor. Buradaki bekçilik başvuru formunu doldurarak başvuru aşamasını başarıyla yapmış olursunuz.

Kadınlarda Bekçi Olma Şartları

Yeni çıkan yönetmeliğe göre artık bayan bekçi alımı da yapılacaktır. Buna göre bekçi olmak isteyen kadınların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar erkek olarak başvuracak adaylar için geçerlidir. Şu an için Türkiye genelinde toplamda 70 tane kadın bekçi görev yapıyor. Bayan bekçi olmak isteyenler için Türkiye Vatandaşı olmak, en az 18 en fazla 31 yaşında olmak, vücut kitle indeksinin 18 ile 27 aralığında olması gerekiyor. 167 cm ve üzerinde bir boya sahip olmak, başvuru yapılan bölgede en az bir yıl boyunca yaşıyor olmak, memur olmaya engel bir durumun olmaması gerekiyor, yüz kızartıcı bir suç işlememek gerekiyor. Bu şartları taşıyan kadın erkek herkes bekçiliğe başvuru yapabilir.

Bekçilik Sınav Ücreti

Bekçilik sınav ücretleri son belirlenen tarifeye göre Halkbank üzerinden ödenmektedir. Ödemelerinizi hem intenet bankacılığı üzerinden hem de ATM üzerinden yapabilirsiniz. Bekçilik sınav ücreti 250 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Başvurunuzu yaptıktan sonra ve paranızı yatırdıktan sonra bankadan size verilen dekontu saklamanız gerekiyor. Başvuru sırasında görevliler tarafından bu dekont sizden istenmektedir. 2021 bayan erkek bekçilik alım ilanları yayınlanmış olsa da bekçilik sınavları ile alakalı herhangi bir net bir bilgi açıklanmamıştır.