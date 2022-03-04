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Dominos Pizza bayilik şartları nelerdir?

Dominos Pizza, kendi alanında en fazla tanınan markalardan biridir. Uzun yıllardır Türkiye'de şubeleri açılmaktadır. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, Dominos Pizza'nın bayilik şartlarını merak etmektedirler. Dominos Pizza'nın bayilik şartları nelerdir? Bu haberimizde Dominos Pizza hakkında tüm detayları sizler için derledik ...

04 Mart 2022 Cuma 12:22
Dominos Pizza bayilik şartları nelerdir?
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1996 yılından beri Dominos Pizza, Türkiye’de hizmet vermektedir. Dünyanın farklı noktalarında pizza satışında çok fazla üne sahiptir. Pazar ağı geniş olduğu için yatırım yapmak için uygun bir marka olarak gözükmektedir. Dominos pizza bayiliği 10 yıllık olarak belirlenmiştir. Bayilik alındıktan sonra 10 yıl Dominos’la çalışılması gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak da sözleşme yenilenebilir.

Türkiye genelinde 450’den fazla Dominos şubesi vardır. Ayrıca 5 Bin çalışanı bulunmaktadır. 30 dakikada sipariş teslimi gerçekleştirmektedir. Pizzanın haricinde tavuk ürünleri,içecekler, tatlılar ile salata çeşitleri de bulunmaktadır.

Dominos bayilik şartları

Dominos bayiliği almak isteyen birinin ilk olarak belirli bir sermayesi olmak zorundadır. Sermaye açısından yeterli olan kişiler, bayilik başvurusu yapabilir. Bayilik alabilmek için belirli şartlar vardır. Bu şartlar ;

En az 90 metrekarelik bir dükkana sahip olunması gerekmektedir.

Başlangıç için bahsettiğimiz gibi belirli bir sermaye gerekmektedir.

Bayilik alındıktan sonra işin başında durmak gerekmektedir.

İnsanların yoğun olduğu alanlarda dükkanın açılması gerekmektedir.

Belirlenen eğitime katılmak ve eğitimde başarılı olmak gerekmektedir.

Bayiyi alan kişinin, şubede çalışacak personellere liderlik yapması gerekmektedir.

Dominos Pizza’nın tüm esaslarını kabul edip bu esaslara uygun davranmak gerekmektedir.

Müşteri odaklı çalışmak gerekmektedir.

Dominos bayilik nasıl alınmaktadır?

Dominos bayiliği için belirlenen koşullara uygun olunması gerekmektedir. Koşullara uygun olan kişiler, ilk olarak ön başvuruda bulunması gerekmektedir. Ön başvurular, Dominos Pizza’nın resmi intenet sitesi üzerinden gerçekleşmektedir. Ön başvurusu olumlu olan kişiler ,Dominos Pizza’nın merkezine çağrılmaktadır. Görüşme sürecinden detaylar konuşulup ön protokol imzalanmaktadır.

Protokolün ardından bayiliği alan kişi ve personeller gereken eğitimleri alır. Bu süreç 12 hafta sürer. Eğitim sırasında bayinin dekorasyonu tamamlanır. Tüm işlemlerden sonra bayilik açılmış olur. Bayilik süresi 10 yıldır.

Dominos bayiliği için belirli miktarda sermaye olması gerekmektedir. Yatırım maliyeti 205 Bin $ +KDV olarak geçer. Başlangıç için 120 Bin $ yeterli olacaktır. Bu yatırım geri dönüşümünü tam olarak 36 aylık bir sürede tamamlar. 36 ay sonra bayi kar elde etmeye başlar.

Dominos bayiliğinin birçok avantajı vardır. Bayiliği açanlar şu avantajlardan yararlanacaktır;

Dominos ,kendini pizza alanında kanıtlamıştır. Pizza yiyen insanlar Dominos markasını tanımaktadır. Markanın güvenirliği çok yüksektir. Kalitesi ve güvenirliği yüksek olduğu için tanınmakta sıkıntı yaşamaz. Kar oranı oldukça yüksektir. Evlere servis gerçekleştiğinden dolayı satış oranları daha da çok artmaktadır. Tedarik süreci çok hızlı gerçekleşmektedir. Bayiler herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. Destek ekibi ,herhangi bir sorunda yardımcı olmaktadır.  



Son Güncelleme: 04.03.2022 12:22
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Dominos PizzaDominos Pizza Bayilik şartları
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