Doğum yardım parasına nasıl başvurulur? Doğum parası başvuru evrakları nelerdir?

Doğum parası, doğum yapmış annelere, ihtiyaçlarını bir ölçüde karşılayabilmeleri için verilen bir ödenektir. Annelik yardımları kalıcı değil, benzersizdir. Devlet tarafından finanse edilen bu yardımlara hak kazanmak için belirli koşullar vardır. Bilmeniz gereken ilk şey, doğum izni ödeneği alabilmeniz için doğum yapmış olmanız ve bebeğinizin hayatta olması gerektiğidir. Doğum parası nedir? Doğum yapan anneler üç tür yardım için başvurabilirler: doğum parası, doğum yardımı ve süt yardımı.

Doğum yardımı nedir? Doğum yardımından nasıl yararlanılır?

Doğum yardımı, devlet tarafından finanse edilen ve herkese sağlanan bir destektir. Başka bir deyişle, bir işiniz olmasa bile yine de bu ödenekten yararlanabilirsiniz. Annelik yardımları benzersizdir ve doğumdan hemen sonra alabilirsiniz. Doğum yardımı 15 Mayıs 2015 tarihinde kabul edilmiştir ve çocuk sayısına göre verilen bir ödenektir. Bu yardım, 15 Mayıs 2015'ten sonraki doğumlar için geçerlidir, ancak ödenek verildiğinde, bu tarihten önceki doğumlar da çocuk sayısına dahildir. Öneğin; ilk çocuğunuz 2016'da, ikinci çocuğunuz 2016'da doğduysa, her iki çocuk için de belirlenen miktarı alırsınız. Kimler doğum yardımı alıyor? Annelik parası almak için belirli şartlarınız vardır, ancak memurlar da dahil olmak üzere herkes, işçiler ve işçi olmayanlar alabilir. Doğum yardımı almak için sosyal güvenlik gerekli değildir. Yurt dışında yaşıyor olsanız bile bu yardımdan yararlanabilirsiniz. Doğum yardımı alabilmeniz için gerekli olan tek koşul, bebeğinizin doğumu ve sağlığıdır. Mavi kart sahipleri de bu fırsattan yararlanabilir. Mavi Kart, Türk vatandaşı olarak doğmuş ancak daha sonra Türk vatandaşlığından mahrum bırakılmış kişilere yöneliktir.

Doğum yardım parasına kimler ulaşabilir?

Doğum yardım parasına memurlar ve çalışan ya da çalışmayan herkes ulaşabilmektedir. Doğum yardımı alabilmenin çeşitli şartları bulunmaktadır. Yurtdışında yer alan kişilerin bile faydalanabildiği bu yardımın tek şartı doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin hayatta olmasıdır. Mavi karta sahip olan kişiler de doğum yardım parasından yararlanabilir. 2019 yılında doğum yardım parası ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve üzeri çocuklar için ise 600 TL olarak belirlenmiştir.

Doğum yardım parasına nasıl başvurulur?

Doğum yardım parasından faydalanabilmek adına doğum sonrası başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İL Müdürlüğü Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin doldurulması gerekmektedir. Sonrasındaysa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri’ne başvurulabilmektedir. Yurtdışında ikamet etmekte olan vatandaşlar, konsoloslukların yardımıyla birlikte başvuruda bulunabilir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgiyi 144 veya 183’ü arayarak edinebilirsiniz.

Doğum parası nedir?

Doğum parası ve doğum yardım parası birbirlerinden ayrılmaktadır. Doğum parası SSK ve Emekli Sandığı kapsamında çalışmakta olan annelere verilmektedir. Doğum parası, SGK tarafından ödenmektedir ve çalışan kadınların yasal hakkı olarak görülür. Doğum parası alabilmenin şartları şu şekildedir:

Doğum öncesi 8 ve sonrasında 8 hafta olarak toplam 16 hafta (4 ay) boyunca annenin çalışmış olması,

Doğumun gerçekleşmesi ve bebeğin sağ olması,

SGK bağlı olarak çalışılıyor olması,

Prim gününün tamamlanması ve doğum öncesi süreçte 120 günlük prim ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.

Doğum parasından yaralanmak isteyen vatandaşların yukarıda belirtilen şartları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen veya bir başkası tarafından yapılabilmektedir. Başvuruyu bir başkasının yapması halinde ödenek yine de annenin hesabına yatırılacaktır.

Doğum parası başvuru evrakları nelerdir?

Doğum parası başvuru evrakları aşağıdaki şekildedir:

Başvuru dilekçesi

Çocuğun doğum belgesi ve hastane doğum raporu

Çocuğun kimlik fotokopisi

Annenin kimlik fotokopisi

Başvuruya gidildiğinde yukarıda belirtilen belgelerin tam olması şarttır. Başvuru dilekçesinin de eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş olması gerekmektedir. Hatalar sonucu başvurular geçersiz sayılabilir. Başvuruların sorgulama işlemleri E-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir. Kişisel kimlik bilgilerinizi ve şifrenizi kullanarak E-Devlet’e giriş yapabilirsiniz, bu şekilde yardım detaylarını görüntüleyebilirsiniz. E-Devlet şifreniz bulunmadığında herhangi bir PTT şubesi üzerinden şifrenizi talep edebilirsiniz.