Doğum yapan memur hangi ödemeleri alır?

Doğum yapan her kadına devlet destek vermeye devam ediyor. Memur olarak çalışan kadınlar, devletten ne kadar ödeme alacak? Merak edilen tüm soruları haberimizde yanıtlıyoruz.

Devlet kurumunda görev alan bir kadın, doğum yaptığı andan itibaren birçok hakkı devlet tarafından veriliyor. Öncelikli olarak ödemelerle başlayacağız.

Doğum yardımını şartları taşıdığınız taktirde alabiliyorsunuz. İlk çocuk için 300 TL, ikinici çocuk 400 TL, üçüncü ve üzeri çocuk için ise 600 TL, ikiz çocuklar için 1000 TL devletin ödemesi bulunuyor. Bunun yanı sıra emzirme destek ücreti de veriliyor.

İzin hakkı ve iş görememezlik ödeneği de bulunuyor. Memur olan kişi 1 yıl içinde en az 90 gün pirim ödemesi yaptıysa iş görememezlik ödeneği alma hakkı doğar.

Doğum olmadan önce 8 hafta, doğum olduktan sonra da 8 hafta doğum izni alabilirsiniz. Ücretli izin hakkınız bulunuyorsa onu değerlendirebilirsiniz.