İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Doğum yapan memur hangi ödemeleri alır?

Devlet doğum yapan her kadına destek vermeye devam ediyor. Bunlar arasında memur sınıfında olanlar içinde ödeme yapılıyor. Doğum yapan memur ne kadar ödeme alır? Çalışma izni ne kadar sürer? Doğum yapan ve yapacak olan memurların internette araştırdığı soruların yanıtını haberimizde veriyoruz.

05 Aralık 2021 Pazar 21:44
Doğum yapan memur hangi ödemeleri alır?
Takip Et:

Doğum yapan her kadına devlet destek vermeye devam ediyor. Memur olarak çalışan kadınlar, devletten ne kadar ödeme alacak? Merak edilen tüm soruları haberimizde yanıtlıyoruz.

Devlet kurumunda görev alan bir kadın, doğum yaptığı andan itibaren birçok hakkı devlet tarafından veriliyor. Öncelikli olarak ödemelerle başlayacağız. 

Doğum yardımını şartları taşıdığınız taktirde alabiliyorsunuz. İlk çocuk için 300 TL, ikinici çocuk 400 TL, üçüncü ve üzeri çocuk için ise 600 TL, ikiz çocuklar için 1000 TL devletin ödemesi bulunuyor. Bunun yanı sıra emzirme destek ücreti de veriliyor. 

İzin hakkı ve iş görememezlik ödeneği de bulunuyor. Memur olan kişi 1 yıl içinde en az 90 gün pirim ödemesi yaptıysa iş görememezlik ödeneği alma hakkı doğar. 

Doğum olmadan önce 8 hafta, doğum olduktan sonra da 8 hafta doğum izni alabilirsiniz. Ücretli izin hakkınız bulunuyorsa onu değerlendirebilirsiniz. 

 

 


Son Güncelleme: 05.12.2021 21:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MemurDoğumÖdenek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nikah başvurusu nasıl yapılıyor? Ücreti ne kadar? Hangi evraklar gerekli?
Nikah başvurusu nasıl yapılıyor? Ücreti ne kadar? Hangi evraklar gerekli?
Zeytin Yaprağı Çayı nasıl yapılır? Bu çayının faydaları nelerdir? İşte mucizevi Zeytin Yaprağı Çayı
Zeytin Yaprağı Çayı nasıl yapılır? Bu çayının faydaları nelerdir? İşte mucizevi Zeytin Yaprağı Çayı
Kış aylarında evde çiçek bakımı ve önerileri
Kış aylarında evde çiçek bakımı ve önerileri
Günlük burç yorumları 6 Aralık 2021 Pazartesi
Günlük burç yorumları 6 Aralık 2021 Pazartesi
Holmes & Watson filminin konusu ve yorumu
Holmes & Watson filminin konusu ve yorumu
İşçi kaç gün istirahat raporu alabilir?
İşçi kaç gün istirahat raporu alabilir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Devlet Yardımları almak için nerelere başvuru yapılabilir? Nakdi Para Yardımı yapan yerler nerelerdir? Bunlardan Kimler Faydalanabilir?
Nikah başvurusu nasıl yapılıyor? Ücreti ne kadar? Hangi evraklar gerekli?
Netflix Heist – İnanılmaz Soygunlar belgeselin konusu nedir ?
Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları
Zeytin Yaprağı Çayı nasıl yapılır? Bu çayının faydaları nelerdir? İşte mucizevi Zeytin Yaprağı Çayı
7326 yapılandırma süresi ne zaman bitiyor? 7326 yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi ne iş yapar? Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi maaşları ne kadardır?
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?
Netflix My Name dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Fox TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Fox TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATA AÖF Telegram grupları ve grup bağlantıları
İşçi kaç gün istirahat raporu alabilir?
Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi: Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
SGK E-Tebligat başvurusu başladı mı? İşverenin SGK E-Tebligatına alınması zorunlu hale getirildi
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
5 Aralık 2021 Pazar evde bakım maaşı yattı mı, hesabıma ne zaman para aktarılacak? Aralık 2021 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Havuz Görevlisi maaşı ne kadar? Havuz Görevlisinin tanımı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.