Doğum Parası ve Süt Ödeneği Ne Kadar? Nasıl Alınır?

Süt parası yardımını nasıl alabilirim?

Süt yardımı sadece bir kez ödenir. Emzirme yardımı SSK'lı çalışan kadınlara veya SSK'lı erkeklerin çalışmayan eşlerine verilmektedir. 4A ve 4B Sigortalı veya sigortalının eşi emzirme desteğinden faydalanabilir. 2015'ten sonra dünyaya gelen her çocuk için ayrı süt parası desteği verilmekte.

Süt refahı desteği almak için gerekli koşullar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm kadınlara süt desteği dağıtılabilir. Sigortalının veya eşinin sigortalı halde bulunması bulgereklidir. Süt yardımları, 4C Emekli Sandığı'nın sigortalı aile üyeleri tarafından yapılan ödemeleri temsil etmez. Sigortalının süt yardımından yararlanabilmesi için çocuk 2015'ten sonra doğmuş olmalıdır. 5 yaşını doldurmayan çocuklara süt desteği verilebilir. Emzirme ödeneğinden yararlanılabilmesi için çocuğun dünyaya gelmiş olması ve çocuğun hayatta olması gerekmektedir. Doğum yardımına başvurmadan önce bir çocuk kimliği çıkarılmalıdır. Süt yardımı sadece anneye ödenir. Babanın süt parasını çekmesine izin verilmez. SSK'da çalışan kadının eşinin süt yardımı yoktur.

Süt refah desteği başvurusu nerede?

Doğum yapıp sisteme girmesiyle anneye emzirmesi için para vermeye gerekli görülür. Ardından banka hesabında anneye iletilecek süt parası olup olmadığını kontrol edilir. Annenin ilgili bankada hesabı bulunuyorsa para doğrudan bu hesaplara gönderilir. Fakat anne veya baba Bağ-Kur'lu ise başvuru yapılabilir. Başvuru, aktif durumda oturulan şehir veya bölgenin sosyal güvenlik kurumuna şahsen yapılır. Kimlik ve doğum belgeleri ile yapılan başvurular 15 gün içinde neticelenir.

Süt desteği başvurusu için gerekli olan evraklar:

Dilekçe, doğum raporu, kimlik.

Süt yardımı nasıl alınır?

Süt desteği Ziraat Bankası veya PTT merkezlerinden alınır. Annenin Ziraat Bankası'nda hesabı varsa süt parası doğrudan bu hesaba gönderilir. Annenin hesabı yoksa parayı anne adına en yakın PTT şubesine gönderilir. Anne, PTT şubesine gönderilmiş olan yardımı e-devlet sistemi üzerinden kontrol edebilir ve kimliğiyle birlikte vezneden teslim alabilir.

Süt parası yardımı ne zaman gönderilir?